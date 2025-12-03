Навроцький вимагає «симетрії» у відносинах з Україною та запрошує Зеленського до Варшави

Кароль Навроцький / © Рафал Лешкевич на Х

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до логістичного хабу Ряшів-Ясьонка, через який надходить основна частина військової та гуманітарної допомоги Україні, наголосив на необхідності «симетрії» у польсько-українських відносинах.

Про це повідомляє Укрінформ.

Навроцький підкреслив, що підтримка України після початку російської агресії є невіддільною частиною польської державної стратегії. За його словами, у стратегічному сенсі позиція президента щодо допомоги Києву повністю узгоджується з підходом уряду Польщі.

«Однак я послідовно вимагаю симетрії у відносинах між Польщею та Україною. Якщо ми проаналізуємо сотні тисяч пожертвувань, військову техніку, боєприпаси та величезні зусилля польського суспільства, то очікуємо, що Президент Володимир Зеленський поважатиме ці старання, буде відкритим до пропозицій польської держави та висловить вдячність польським військовим, громадянам і країні», — заявив польський лідер.

Навроцький додав, що підтримка України є спільною позицією президента та уряду, але він особисто наполягає на більш збалансованих відносинах із Києвом. Він також запросив Володимира Зеленського відвідати Варшаву для обговорення питань, які, за його словами, потребують вирішення на двосторонньому рівні.

Раніше очільник президентської канцелярії Збігнєв Богуцький та керівник Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач заявили, що якщо український президент «потребує розмови» з Навроцьким, то він має приїхати до Варшави.

Нагадаємо, раніше, коментуючи "мирний план" президента США Дональда Трампа, Навроцький заявив, що “вирішальний голос” у переговорах повинен бути за українцями. З його слів, будь-який мирний план має бути прийнятий у Києві, бо не варто забувати, що “Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна”.