Навроцький заявив, що порушуватиме "важливі" для Польщі питання, і запросив Зеленського в гості

У відносинах Польщі та України спостерігається “брак симетрії”. Їх треба зробити більш реалістичними та партнерськими.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький у вечірньому інтерв'ю телеканалу wPolsce24.

За його словами, відносини Варшави і Києва мають бути “реальними”, зважаючи на те, що країни мають спільний кордон і давню взаємодію. Втім, додав Навроцький, його країна не може бути заручником цих відносин. Натомість, каже польський президент, країни мають теми для обговорювань, щоб будувати все в добросусідському ключі.

“Ми хочемо допомагати, але знаємо, як багато ми вже допомогли, і хочемо порушувати питання, які для нас важливі. У мене немає іншого завдання, окрім як говорити голосом поляків”, — наголосив він.

Польський лідер каже, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії, але реалізація українських інтересів не може ігнорувати позицію польського суспільства.

“Я не змінюю усієї стратегічної відповідальності щодо російського нападу на Україну, адже поляки допомагали і допомагають Україні. Але якщо хто-небудь у світі, наприклад, президент Зеленський очікуватимуть, що я не говоритиму голосом поляків у справах, які для мене важливі, то вони будуть розчаровані”, — наголосив він.

Навроцький сказав, що запрошує Зеленського до Варшави, де його “сердечно зустрінуть” і будуть раді бачити.

“Це чудова нагода відвідати мільйон українців, які мешкають у Польщі, а також подякувати полякам за те, що вони зробили за останні три роки, допомагаючи Україні”, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Навроцький емоційно висловився про Україну та заявив про “брак вдячності”. За його словами, досі існують проблеми між Києвом і Варшавою, які не вирішуються роками: від питання ексгумації на Волині до “браку вдячності польському народу”. Він нагадав, що Польща надала Україні допомогу на 15 мільярдів євро, ще 5 мільярдів — польське суспільство. Втім, каже Навроцький, йому “не байдуже” до деяких дій української сторони.