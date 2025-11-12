ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
566
Час на прочитання
2 хв

Навроцький заявив, що порушуватиме "важливі" для Польщі питання, і запросив Зеленського в гості

За словами Навроцького, Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кароль Навроцький.

Кароль Навроцький / © Getty Images

У відносинах Польщі та України спостерігається “брак симетрії”. Їх треба зробити більш реалістичними та партнерськими.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький у вечірньому інтерв'ю телеканалу wPolsce24.

За його словами, відносини Варшави і Києва мають бути “реальними”, зважаючи на те, що країни мають спільний кордон і давню взаємодію. Втім, додав Навроцький, його країна не може бути заручником цих відносин. Натомість, каже польський президент, країни мають теми для обговорювань, щоб будувати все в добросусідському ключі.

“Ми хочемо допомагати, але знаємо, як багато ми вже допомогли, і хочемо порушувати питання, які для нас важливі. У мене немає іншого завдання, окрім як говорити голосом поляків”, — наголосив він.

Польський лідер каже, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російській агресії, але реалізація українських інтересів не може ігнорувати позицію польського суспільства.

“Я не змінюю усієї стратегічної відповідальності щодо російського нападу на Україну, адже поляки допомагали і допомагають Україні. Але якщо хто-небудь у світі, наприклад, президент Зеленський очікуватимуть, що я не говоритиму голосом поляків у справах, які для мене важливі, то вони будуть розчаровані”, — наголосив він.

Навроцький сказав, що запрошує Зеленського до Варшави, де його “сердечно зустрінуть” і будуть раді бачити.

“Це чудова нагода відвідати мільйон українців, які мешкають у Польщі, а також подякувати полякам за те, що вони зробили за останні три роки, допомагаючи Україні”, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Навроцький емоційно висловився про Україну та заявив про “брак вдячності”. За його словами, досі існують проблеми між Києвом і Варшавою, які не вирішуються роками: від питання ексгумації на Волині до “браку вдячності польському народу”. Він нагадав, що Польща надала Україні допомогу на 15 мільярдів євро, ще 5 мільярдів — польське суспільство. Втім, каже Навроцький, йому “не байдуже” до деяких дій української сторони.

Дата публікації
Кількість переглядів
566
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie