Навроцький напередодні зустрічі з Зеленським зробив різку заяву щодо відносин з Україною

Кароль Навроцький / © Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським може стати «новим початком відносин» двох країн «з повагою до стратегічних інтересів Польщі».

Про це він сказав в інтерв’ю виданню «Wirtualna Polska», пише RMF24/PAP.

«Ми втратили елемент партнерства між Польщею та Україною, і я кажу це відкрито», — заявив він.

За його словами, українська сторона «чудово знає» польські вимоги щодо порядку денного п’ятничної зустрічі. Йдеться, зокрема, про Волинську трагедію та аграрні питання.

«У нас є свої очікування щодо України, як і щодо всіх інших країн світу. Якщо ми бачимо, що важливі для поляків питання, як-от ексгумації на Волині, навіть не є предметом реальної уваги для української сторони, виникає питання: де партнерство? Я сподіваюся, що це зміниться», — наголосив Навроцький.

Президент Польщі наголосив, що Варшава підтримує Київ і продовжуватиме робити це й надалі. Втім, він обурено згадав одну з заяв українського лідера про те, що Україна була сама в перші дні війни.

«Вона не була сама, це відверто неправда. Ми не можемо дозволити собі маргіналізувати такі масштабні зусилля підтримки всієї нації — суспільства, урядів, президентів. Це не партнерство», — каже Кароль Навроцький.

Нагадаємо, зустріч Зеленського з Навроцьким відбудеться 19 грудня у Варшаві. Цю дату запропонував Київ і її офіційно підтвердили в канцелярії польського лідера.

Зауважимо, на початку місяця Навроцький вкотре запросив Володимира Зеленського відвідати країну для обговорення питань, які, за його словами, потребують вирішення на двосторонньому рівні. Український президент після цього наголосив, що готовий до зустрічі.