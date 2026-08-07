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Навроцький зробив заяву про війну в Україні і назвав головний інтерес Польщі
Навроцький заявив, що історичні питання між Польщею та Україною залишаються важливими для польської сторони.
В інтересах Польщі, щоб Україна давала відсіч агресорці Російській Федерації. У цьому Київ може розраховувати на допомогу Варшави.
Про це заявив польський президент Кароль Навроцький під час церемонії з нагоди першої річниці його інавгурації, повідомляє RMF24.
За його словами, одним зі стратегічних інтересів Польщі є недопущення появи у Варшаві та інших містах країни символів, які він пов’язує з УПА.
«У цьому питанні вони (Україна — Ред.) завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, бо там, де б’ють москалів, там Польща допомагає, навіть якщо вона не бере безпосередньої участі в цій війні. Такий стратегічний інтерес Польщі», — висловився Навроцький.
Водночас, додав він, будь-які рішення мають ухвалюватися з урахуванням передусім польських інтересів. Саме тому, каже президент Польщі, допомога Києву не повинна бути «бездумною», а має базуватися на аналізі та стратегічних рішеннях.
«Наш інтерес полягає в тому, щоб українці воювали якомога довше і якомога ефективніше. Ми з ними, але тут Польща, тут наші інтереси, і до всього потрібно підходити з аналізом, гідністю, партнерською відкритістю та союзницьким розумінням», — заявив польський президент.
Нагадаємо, раніше Навроцький оголосив «війну» червоно-чорному прапору. Під час меморіальних заходів 11 липня зі вшанування у Польщі пам’ять жертв Волинської трагедії він закликав законодавчо заборонити використання стяга ОУН-УПА. Польський лідер стверджував, мовляв, цей прапор, уособлює ідеологію українських націоналістів.
Зауважимо, що польський віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не стане членом ЄС, якщо не змінить ставлення до історії про ОУН та УПА, а також буде йти до до Євросоюзу «під знаменом Бандери».