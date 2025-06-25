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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Найбільша поразка Путіна: історик назвав катастрофічну помилку Кремля у війні з Україною

Росія завжди потребувала Заходу й вигравала від контактів із ним. Через непотрібну війну в Україні Путін втратив цю можливість назавжди, каже професор історії Майкл Кіммедж.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Найбільша поразка Путіна: історик назвав катастрофічну помилку Кремля у війні з Україною

Очільник Кремля Володимир Путін / © Associated Press

Війна в Україні зруйнувала майбутнє Росії в Європі. Адже, коли очільник Кремля Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення 2022 року, він зробив ставку проти Заходу і програв.

Таку думку висловив професор історії в Католицькому університеті Америки Майкл Кіммедж у матеріалі The New York Times.

«Перемога Росії мала стати доказом того, що золотий вік Заходу минув, а РФ зможе об’єднатися з Китаєм та іншими державами, знову заявивши про себе на світовій арені. Але ця ставка не зіграла», — вважає експерт.

Із затяжною війною в Україні, як каже Майкл Кіммедж, Кремль обрав подвійну стратегію щодо Заходу: всередині країни — демонізація, заклик до об’єднання навколо Путіна у «цивілізаційному протистоянні», а за кордоном — спроби розділити Захід, відштовхнути сумнівних союзників від проукраїнської коаліції.

Трамп охолов до Путіна

«Очікувалося, що перемога Дональда Трампа на виборах в США у листопаді стане поворотним моментом. Але ці сподівання виявилися ілюзорними. Трамп охолов до Путіна, нещодавно назвавши його „божевільним“. Навіть якщо він і прагне мати справи з Кремлем, реальність обмежує його дії», — додав експерт.

Він вважає, що жорстокість війни в Україні згуртувала Захід, перетворивши Європу на силу, яка категорично протистоїть Росії. І це не тимчасове явище. Ці зміни обмежуватимуть безпеку й добробут Росії на десятиліття вперед.

«Росія завжди потребувала Заходу й вигравала від контактів із ним. Через непотрібну війну Путін втратив цю можливість назавжди», — написав Майкл Кіммедж.

Професор також зазначив, що Захід може дозволити собі втратити Росію.

«Європа може жити без Росії, як і Сполучені Штати… Втрата Росією Заходу, навпаки, є сильним поштовхом назад, на виправлення якого можуть знадобитися покоління. Це вибір пана Путіна і трагедія Росії», — каже Майкл Кіммедж.

Чому Путін розпочав війну в Україні

Страх Путіна перед незалежною Україною призвів до анексії Криму у 2014 році, а згодом — до повномасштабної війни у 2022-му. Цей конфлікт спричинив найбільший розрив між Росією та Заходом у новітній історії.

Проте Путін не прагнув повного розриву — він хотів переорієнтувати стосунки на свою користь, ослабивши Захід. Якби Росія швидко перемогла, вона могла б зміцнити позиції в Східній Європі, змусити Захід визнати її силу, а НАТО — відступити. Але цього не сталося.

Натомість Путін зробив для Росії дещо гірше, ніж просто розв’язав невиграшну війну: він змусив Європу організуватись у військову силу, спрямовану проти Росії. Німеччина активно переозброюється, Фінляндія й Швеція вступили до НАТО, зростає військова координація в Європі, а Велика Британія уклала вагомий безпековий договір з ЄС. Масштабні ресурси мобілізуються, щоб не допустити Росію в Європу.

«Єдиний шлях до відновлення партнерства з Європою — це закінчення війни на умовах України. Але Путін на це не піде», — написав експерт.

Раніше йшлося про те, що НАТО не гарантує негайну відповідь на можливий напад Росії. Про це сказав ексголова військового комітету Альянсу.

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