Найбільше в житті любив Україну: Ірина Геращенко зробила заяву про вбивство Андрія Парубія

Ірина Геращенко і Андрій Парубій / © УНІАН

У «Європейській Солідарності» заявили про лють та ненависть через убивство у Львові колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Його колега по партії Ірина Геращенко пов’язує злочин із його державницькою проукраїнською позицією.

Про це співголова фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді IX скликання Ірина Геращенко написала у Facebook.

Народна депутатка назвала вбивство Парубія терором.

«На жаль, це правда. Наша команда шокована. Це терор. Наш друг, колега, брат, Андрій Парубій розстріляний у Львові. В мене немає слів. Перехоплює горло від люті і ненависті до ворога», — написала вона.

Депутатка зазначила, що Андрій Парубій був одним із державотворців сучасної України, учасник Помаранчевого Майдану і Революції Гідності, він створював загони самооборони, а в березні 2014 нову українську Гвардію, Армію, Сили оборони.

«Андрій був нашим колегою і другом, надійним товаришем, він був принциповим і порядним, патріотичним, розумним. Прекрасним головою ВР, з яким честь була працювати поряд в президії. Він завжди захищав субʼєктність і авторитет Верховної Ради», — написала вона.

Геращенко наголосила, що «Європейська Солідарність» вимагає негайного, ретельного і прозорого розслідування. Вона вважає, що за вбивством може стояти росія та її «п’ята колона».

«Ми повʼязуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією і вважаємо, що за цим жорстким злочином може стояти наш споконвічний ворог і терорист — російська федерація і її 5 колона. Москва щиро ненавиділа Парубія як одного з державотворців сучасної України», — зазначила депутатка.

Ірина Геращенко розповіла, що Андрій дуже ніжно любив свою родину, тата, дружину, доньку, яку ласкаво називав «моя донечка».

«Найбільше в житті Андрій любив Україну. Після повномасштабного вторгнення він робив все для допомоги і підтримки ЗСУ, працюючи в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де служать його побратими. Андрій мав беззаперечний авторитет в нашій команді. Щодня він не втомлювався повторювати — ми маємо зберегти Україну. Україна — понад усе! Вимагаємо знайти вбивцю. Андрію, світлая вічная памʼять…Ми, наша команда, поки що відмовляємося в це вірити і в нас перехоплює дихання від жаху…» — написала Геращенко.

Нагадаємо, 30 серпня у Львові сталася стрілянина під час якої вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.