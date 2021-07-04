"Найбільші перемоги в нас ще попереду": Шмигаль подякував українській збірній за футбольне свято

"Покидаємо Євро-2020 у вісімці найкращих", - заявив прем'єр-міністр.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на поразку української команди на Євро-2020.
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.
"Покидаємо Євро-2020 у вісімці найкращих. Дякуємо нашим хлопцям за те, що подарували Україні це футбольне свято. Найбільші перемоги в нас ще попереду. Слава Україні — Героям слава!", - зауважив він.
Нагадаємо, що збірна України не змогла вийти до півфіналу Євро-2020. Поєдинок 1/4 фіналу проти команди Англії на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився розгромною поразкою (0:4) підопічних Андрія Шевченка.
ТСН Проспорт зібрав коментарі користувачів соцмереж на підсумок матчу Україна - Англія.
А раніше президент України Володимир Зеленський після програшу української команди подякував за гру національної збірної у Євро-2020.