"Найбільші перемоги в нас ще попереду": Шмигаль подякував українській збірній за футбольне свято

"Найбільші перемоги в нас ще попереду": Шмигаль подякував українській збірній за футбольне свято

"Покидаємо Євро-2020 у вісімці найкращих", - заявив прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на поразку української команди на Євро-2020.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.

"Покидаємо Євро-2020 у вісімці найкращих. Дякуємо нашим хлопцям за те, що подарували Україні це футбольне свято. Найбільші перемоги в нас ще попереду. Слава Україні — Героям слава!", - зауважив він.

Нагадаємо, що збірна України не змогла вийти до півфіналу Євро-2020. Поєдинок 1/4 фіналу проти команди Англії на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився розгромною поразкою (0:4) підопічних Андрія Шевченка.

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А раніше президент України Володимир Зеленський після програшу української команди подякував за гру національної збірної у Євро-2020.

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