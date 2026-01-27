Найбільші втрати від часів Другої світової: NYT назвав кількість загиблих в Україні та Росії

Скільки втрат на фронті зазнали України та РФ / © Associated Press

Кількість російських окупантів та українських захисників, загиблих, поранених або зниклих безвісти протягом майже чотирьох років війни, до весни цієї війни може сягнути двох мільйонів.

Про це пише The New York Times.

У дослідженні, опублікованому у вівторок Центром стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, йдеться, що майже 1,2 мільйона російських військовослужбовців та близько 600 000 українських військовослужбовців загинули, отримали поранення або зникли безвісти. Таким чином, загальна кількість втрат для обох країн становитиме майже 1,8 мільйона.

У виданні нагадують, що протягом усієї війни дані про втрати було важко встановити, оскільки Росія регулярно занижує кількість своїх загиблих і поранених, а Україна не розголошує офіційні дані. Дослідження спиралося на оцінки американського та британського урядів.

NYT зауважує, що останні дані про втрати з’явилися після того, як переговори між російськими, українськими та американськими посадовцями — перші між усіма трьома країнами — завершилися «на рідкісній позитивній ноті».

Тим часом кількість загиблих продовжує зростати. Центр у Вашингтоні оцінює кількість загиблих російських військових майже в 325 000 з моменту наказу диктатора Путіна про вторгнення в лютому 2022 року.

«Жодна велика держава не зазнала навіть близької кількості жертв чи смертей з часів Другої світової війни», — йдеться у дослідженні.

Тільки у 2025 році було зафіксовано приблизно 415 000 смертей та поранень серед росіян, в середньому майже 35 000 на місяць. Минулого тижня президент Трамп заявив, що в Україні щомісяця гине майже 26 000 солдатів.

Крім того, близько 15 000 північнокорейських військових воювали пліч-о-пліч з росіянами, переважно у Курській області Росії після того, як Україна захопила там територію. За словами представників південнокорейської розвідки та аналітиків, вважається, що щонайменше сотні північнокорейських військових загинули.

Втрати України

За оцінками дослідження, з початку повномасштабної війни загинуло від 100 000 до 140 000 українських військовослужбовців.

«Втрати росіян на полі бою майже втричі перевищують українців, але Росія має більше населення, з якого може поповнити свої ряди. Україна втрачає більшу частину своєї меншої армії», — пишуть у New York Times.

Зауважимо, що дані про втрати Сил оборони є неофіційними і не підтверджені Генштабом ЗСУ чи Міноборони.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за першу половину 2025 року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими.

Нагадаємо, австрійський військовий аналітик Франц-Штефан Гаді, коментуючи втрати України та РФ, процитував відоме прислів’я: «Поки товстун схудне, худий помре».