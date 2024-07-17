Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку - Генштаб

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Вовчанська та Глибокого.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальні мережі.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки. Українські захисники відбили шість атак, ще три - наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники шість разів безрезультатно атакували позиції українців неподалік Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Верхньокам’янського, Північного та Переїзного. Оборонці української землі зупинили вісім атак росіян, ще одне боєзіткнення продовжується.

На Краматорському напрямку наразі триває два боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка. Наші воїни зупинили шість ворожих атак, одна атака - продовжується.

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Від початку цієї доби, росіяни 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес та Новоселівка Перша. Три боєзіткнення досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, 74 з них - безповоротно. Також знищено танк, дві бронемашини «Тигр», два БПЛА «Ланцет» та один «Supercam». Крім цього, пошкоджено БТР, танк, два МТ-ЛБ та автомобіль.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, два бої - продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Зрештою, під час двох боєзіткнень - зазнали невдачі.

На Придніпровському та Оріхівському напрямках усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін - не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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"Слава Україні! Підтримуйте українську армію! Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

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OSINT-спільнота DeepState повідомляла про окупацію росіянами Урожайного ще 14 липня. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини селища значними силами – двома ротами особового складу.

Нагадаємо, раніше народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Мар’яна Безугла заявила, що ЗСУ більше не контролюють Кринки на Лівобережжі Херсонщини.

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