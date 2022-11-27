"Найближчі місяці будуть дуже важкими": прем'єр Польщі розповів, коли закінчиться війна в Україні

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив свою підтримку України. Він напередодні зустрівся зі своїми колегами з України та Литви під час конференції "Grain from Ukraine", на якій політики обговорили спільні зусилля в умовах вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє Newsweek.

Повідомляється, що Моравецький подвоїв заклики підтримати Україну через російське вторгнення. Очільник польського уряду засудив європейських лідерів за те, що вони "надто пізно" усвідомили, що президент Росії Володимир Путін планував захопити Україну.

"Європа надто пізно помітила загрозу з боку Росії, тому сьогодні ми не можемо зволікати з наданням допомоги Україні. Ця війна закінчиться, коли буде відвойовано кожний будинок, кожну школу, кожну лікарню та кожну дорогу. Найближчі місяці можуть бути дуже і дуже важкими, адже наближається зима, а росіяни заздалегідь обстрілюють енергетичну інфраструктуру, позбавляючи людей в Україні електрики, тепла та призводячи до гуманітарної катастрофи", — сказав Моравецький.

Раніше Моравецький закликав зупинити Путіна від "імперського терору", який він чинить в Україні, бо інакше російський диктатор стане "Сталіним 21 століття".

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