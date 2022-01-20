"Найближчим часом малоймовірно": Байден розповів, що потрібно зробити Україні для приєднання до НАТО

"Найближчим часом малоймовірно": Байден розповів, що потрібно зробити Україні для приєднання до НАТО

Україна має багато роботи в галузі демократії.

Президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатися до НАТО, адже для цього потрібно виконати низку умов.

Про це він заявив на брифінгу для журналістів

"Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне", — заявив Байден.

Імовірність приєднання України до НАТО найближчим часом невисока через те, що далеко не всі вимоги, необхідні для вступу до Альянсу, виконані Києвом.

Це, за словами голови Білого дому, пов'язано з тим, скільки роботи доведеться зробити Україні в галузі демократії та низки інших речей, які там відбуваються.

Також американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

Нагадаємо, НАТО незабаром надішле свої письмові пропозиції у відповідь на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Пропозиції Альянсу передбачають серйозні переговори щодо контролю за озброєннями та заходами прозорості.

Слід зазначити, 12 січня, після засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо прийняття України до Альянсу.

Також Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку із чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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