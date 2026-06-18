Найближчі місяці можуть стати вирішальними для України: Федоров зробив важливу заяву

Міністр оборони України Михайло Федоров

Реклама

Саме зараз Україна бачить так зване «вікно можливостей» для посилення тиску на РФ і працює над тим, щоб розширити його завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Про це міністр оборони Михайло Федоров повідомив після 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», передає «Інтерфакс-Україна».

Федоров зазначив, що для реалізації поставлених завдань критично важливо якнайшвидше спрямовувати вже оголошену допомогу на потреби української армії. Він підкреслив, що партнери дедалі більше переконуються в ефективності українських рішень та підтримують запропоноване Києвом бачення подальших дій.

Реклама

За словами міністра, міжнародні союзники бачать результати, яких Україна досягає як на фронті, так і в повітряному просторі та в операціях на території РФ. Саме тому, наголосив він, важливо зберегти нинішню динаміку та використати наявні можливості для посилення позицій України.

Федоров додав, що позитивні зміни на полі бою створюють передумови для подальшого зміцнення обороноздатності країни, а підтримка партнерів залишається одним із ключових факторів досягнення поставлених цілей.

Нагадаємо, 35-те засідання у форматі «Рамштайн» відбулося під співголовуванням Великої Британії та Німеччини. Попередня зустріч Контактної групи проходила 15 квітня у Берліні в змішаному форматі.

Також відомо, що міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс перед зустріччю міністрів оборони НАТО і засіданням «Рамштайну» заявив, що підтримка України є ключовим пріоритетом у роботі з союзниками.

Реклама

Новини партнерів