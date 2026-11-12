Найближчі тижні можуть усе вирішити: у Європі зробили важливу заяву про завершення війни

Міхал Мартін / © Associated Press

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Найближчі тижні стануть вирішальними для розуміння того, чи справді Росія готова до завершення війни проти України.

Про це заявив прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні.

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За його словами, шлях до мирної угоди має починатися з припинення вогню та конкретного прогресу в Чорному морі.

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«Спершу треба досягти припинення вогню, домогтися реального, відчутного прогресу в Чорному морі й працювати над умовами для мирної угоди», — сказав Мартін.

Водночас ірландський прем’єр наголосив, що ключовим залишається питання, чи справді Москва зацікавлена у припиненні війни.

«На жаль, поки що ми бачимо, що Росія зосереджена на ескалації та атаках на українських цивільних. Це має змінитися, щоб мир став можливим», — заявив він.

За словами Мартіна, саме найближчий період покаже, чи готова Росія змінити свою позицію.

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«Найближчі тижні стануть вирішальним випробуванням, чи готова Росія припинити цю війну», — підсумував прем’єр Ірландії.

Представники Трампа прибули до Москви: що відомо про переговори з Путіним

Нагадаємо, 12 листопада спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. За словами помічника російського президента Юрія Ушакова, сторони обговорять можливі шляхи завершення війни в Україні та результати попередніх переговорів в Абу-Дабі.

Після зустрічі в Кремлі американські представники планують вирушити до Дубліна, де мають поінформувати президента України Володимира Зеленського про результати розмови.

Водночас очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не збирається відмовлятися від вимог Путіна, висунутих у червні 2024 року. Вони передбачають виведення українських військ з усієї території чотирьох областей, зокрема неокупованих районів, відмову України від вступу до НАТО та так звану «демілітаризацію».

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Чим завершилися переговори в Абу-Дабі

Раніше, 10–11 листопада, в ОАЕ відбувся дводенний раунд переговорів України, США та Росії. Попри складні дискусії та жорстку позицію Москви, сторони повідомили про домовленість щодо масштабного обміну військовополоненими. Обговорюються формати «1000 на 1000» або «1500 на 1500», однак остаточні параметри ще не визначені.

Прориву щодо припинення вогню та територіальних питань досягти не вдалося. Росія продовжує наполягати на своїх вимогах, тоді як американські представники заявили про значний прогрес в обговоренні гарантій безпеки для України.

Водночас народний депутат Давид Арахамія висловив сподівання, що сторонам вдасться знайти рішення до Нового року. Дату наступного раунду переговорів поки не погоджено.

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