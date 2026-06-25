Александр Квасневський

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Експрезидент Польщі Александр Квасневський заявив, що у найближчі місяці у війні між Росією та Україною можуть відбутися важливі зміни, які наблизять сторони до режиму перемир’я.

Про це він сказав під час «Українського обіду» у Гданську, повідомляє Європейська правда.

На думку Квасневського, нинішній етап війни є особливим завдяки стійкості України та розвитку власного оборонного виробництва, що дозволяє державі ефективніше протистояти агресору.

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«Я думаю, важливо зрозуміти — і це моя думка: щось у війні трапиться у найближчі місяці. Не мир. Тому що я не вірю, що поки Путін є лідером Росії ця країна буде зацікавленою у реальному мирі, і, звичайно, не у справедливому мирі. Але я думаю, що ми близькі до певного перемир’я, до нової ситуації», — сказав він.

Водночас колишній президент Польщі наголосив, що потенційне перемир’я не повинно стати можливістю для Росії відновити сили та підготуватися до нових бойових дій.

«Тому що якщо перемир’я означатиме у цій ситуації для РФ реорганізацію військових сил, виробництво більшої кількості зброї та навчання північнокорейських солдатів, то це буде успіх Росії. Для нас необхідно використати цей час для того, щоб не словами, а діями підтримати Україну», — зазначив Квасневський.

За його словами, у разі припинення активних бойових дій західні партнери мають використати цей період для посилення допомоги Україні та зміцнення її обороноздатності.

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Раніше повідомлялося, що у Держдепі США вважають, що Україна перехопила ініціативу та виграє війну.

Ми раніше інформували, що європейські держави повинні вже зараз готуватися до можливого сценарію розпаду РФ, ймовірність якого зростає в міру продовження війни проти України.

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