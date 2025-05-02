Санкції проти РФ

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Сполучені Штати та країни Європи можуть найближчими днями посилити тиск на російського диктатора Путіна, і це може статися на тлі 9 травня.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив політолог Олег Саакян.

Він зазначив, що останні візит спецпредставника Дональда Трампа Стівена Віткоффа до російського диктатора Путіна не мав жодних успіхів. При цьому Путін запропонував в односторонньому порядку перемир’я тільки на три дні. Таким чином Путін фактично забрав у Вашингтона «політичну перемогу».

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Політолог зазначив, що останні перемовини президента Франції Еммануеля Макрона, прем’єра Британії Кіра Стармера, прем’єра Італії Джорджі Мелоні і президента Фінляндії Александра Стубба з президентом США Дональдом Трампом допомогли останньому усвідомити, що Путін просто «водить його за ніс».

Саакян вважає, що країни Європи дали Сполученим Штатам більше люфту для переговорів з російськими загарбниками. Про це вказує стаття у британських ЗМІ, в які вказується, що «коаліція рішучих» нібито розглядає можливість відправлення військ до України. Крім того, Європейські країни допустили послаблення санкцій, але умовою цих поступок став тиск на РФ у разі відмови від угоди.

«І Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо — ред.) вийшов і сказав про тиждень, Трамп сказав — „тиждень-два“, Макрон сказав — „8-10 днів“. Це все говорить про те, що певний таймер запущено. І цілком імовірно, що дійсно через тиждень приблизно, після 9 травня або на тлі вже 9 травня, ми побачимо додаткове закручування гайок навколо Путіна», — додав він.

Також у Європі хочуть синхронізувати санкції проти РФ зі Сполученими Штатами, щоб вони були більш дієвими.

Раніше повідомлялося, що партнери Україні зі США готують нові санкції проти Росії. Вони збирають інформацію щодо механізмів протидії діяльності «тіньового флоту» та російського оборонно-промислового комплексу.

Ми раніше інформували, що у США 72 сенатори підтримують законопроєкт, який передбачає «руйнівні» нові санкції проти Росії та запровадження тарифів проти країн, які купують її нафту, газ та інші ключові товари.