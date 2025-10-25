Диктатор Путін / © Associated Press

Навіть якщо Путін і розглядає можливість припинення вогню, він провоює ще 2–3 роки, аби показати, що це рішення є його власним.

Про це журналіст Віталій Портников розповів в етері телеканалу Еспресо.

«Я вважаю, що ескалація ситуації є неминучою. Оскільки Дональд Трамп може вважати, що тиском на Путіна він змусить його сісти за стіл переговорів», — зазначив Портников.

За словами журналіста, Путін мислить інакше. «Путін вважає, що на тиск він має відповідати ще більшим тиском. У його політичній біографії ніколи не було ситуацій, коли він демонстрував готовність схилитися під тиском іншої сторони», — пояснив він.

Портников навів приклади з політичного минулого Путіна: «Навіть коли йшлося про відставку його соратників із найближчого оточення, було очевидно, що їх потрібно відправити у відставку. Але якщо про це говорили медіа, Путін залишав цих людей на посадах ще на кілька років — лише для того, щоб показати, що він приймає самостійні рішення».

Журналіст підкреслив, що така поведінка простежується і зараз. «Якщо навіть нині він схиляється до думки про припинення вогню, то провоює ще 2–3 роки, аби показати, що це рішення самостійне», — додав Портников.

Він переконаний, що війна не лише не завершиться, а й набиратиме обертів. «Путін може погодитися на таку пропозицію від наступного президента США, щоб показати, що саме цей президент спонукав його до дії. А це означає, що ескалація на фронтах російсько-української війни тільки зростатиме», — заявив журналіст.

«Ескалація ударів по цивільних об’єктах у тилу — як з боку Росії, так і з боку України по військово-промислових об’єктах і НПЗ — буде посилюватися. Війна масштабуватиметься. І жодної можливості змінити цю тенденцію не існувало й не існує», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що знищення української цивільної інфраструктури й удари по мирному населенню, є частиною стратегії Путіна, яка, на його переконання, має змусити Україну капітулювати.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російських нафтових гігантів на тлі розчарування безрезультатністю переговорів із Путіним.