Стів Віткофф / © Getty Images

Реклама

Сполучені Штати досягли значного поступу в переговорах з Україною щодо розробки двосторонніх гарантій безпеки. За словами спецпосланця президента США Стіва Віткоффа, під час зустрічей у Парижі сторонам вдалося вийти на новий рівень взаємодії в кількох стратегічних напрямках, що мають стати основою для майбутнього мирного врегулювання.

Про це він заявив після зустрічі «Коаліції охочих».

Американська сторона наголошує, що фундаментом сталого миру в Україні мають бути не лише військові запевнення, а й серйозні економічні зобов’язання. Стів Віткофф підкреслив, що розробка цих механізмів триває паралельно з обговоренням найскладніших політичних аспектів конфлікту.

Реклама

«Сьогодні ми досягли значного прогресу в кількох важливих напрямках роботи з українцями, зокрема в розробці двосторонніх гарантій безпеки. Питання територій є одним з найболючіших», — заявив спецпосланець президента США.

Він зазначив, що переговорний процес у французькій столиці залишається активним і триватиме найближчими днями.

«Переговори з українською делегацією триватимуть і надалі — сьогодні та завтра. Американська сторона очікує подальшого позитивного поступу найближчим часом», — додав Віткофф.

Що відомо про зустріч у Парижі

Сьогодні у Франції розпочалася зустріч «Коаліції охочих», участь у якій візьме президент України Володимир Зеленський.

Реклама

До неї доєдналося понад 30 посадовців з різних країн світу. США представляли посланці американського лідера Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

За результатами зустрічі Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил.

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував нову Паризьку декларацію як «дуже конкретну», наголосивши, що вона демонструє готовність коаліції та європейських держав працювати заради досягнення миру.

Президент Франції також розповів про основні домовленості після зустрічі.