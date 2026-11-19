Переговори Трампа, Путіна та Сі в Шеньчжені / © Associated Press

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У китайському Шеньчжені 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) завершилися тристоронні перемовини за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та очільника РФ Володимира Путіна, які тривали півтори години.

Результатом переговорів стала спільна декларація про мир, у якій очільники трьох держав висловили готовність зміцнювати стратегічну стабільність і глобальну безпеку. Водночас у підсумковому документі не знайшлося місця жодній згадці про російську війну проти України чи безпеку Європи.

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Що про цей саміт пише західна преса, як його оцінюють українські та світові експерти і чи здатна ця зустріч вплинути на перебіг війни в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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П’ять ключових висновків від The Guardian

Видання The Guardian пише, що перша тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії завершилася без жодного прориву чи конкретних домовленостей, попри гучну демонстрацію діалогу на тлі гострих розбіжностей щодо України, торгівлі та суперечок навколо компанії Nvidia.

За оцінкою журналістів, Дональд Трамп назвав цей саміт «історичним» і наголосив на важливості переговорів задля миру, проте центральна тема — контроль над ядерними озброєннями — так і не привела до нової угоди.

Лдери США, Китаю та Росії на саміті 19 листопада / © Associated Press

Термін дії попереднього договору між США та РФ про обмеження стратегічних боєголовок (до 1550 одиниць для кожної сторони) спливає в лютому, а пропозицію Путіна продовжити ці ліміти ще на рік Трамп раніше відхилив, наполягаючи на залученні Пекіна. На саміті Сі Цзіньпін висловився за повну заборону ядерної зброї, але без предметних рішень.

Щодо війни в Україні, яка триває вже п’ятий рік, прогресу також не зафіксовано, зазначають журналісти.

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«Як і Путін, Трамп також прибув на зустріч, ведучи провальну війну за власним вибором. Іранський конфлікт стає дедалі більш невизначеним і дорогим заходом без чіткого кінця, тоді як повномасштабне вторгнення Путіна в Україну, яке триває вже п’ятий рік, продовжує завдавати великих втрат. Зустріч майже не дала жодних ознак прогресу у припиненні війни в Україні, а Київ не згадувався в наступній спільній мирній декларації», — зазначають журналісти.

Крім того, видання звертає увагу на критику міжнародних інституцій. Трамп назвав «позаконтрольним» Міжнародний кримінальний суд, який у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей (ні США, ні Китай не ратифікували Римський статут і не зобов’язані виконувати рішення суду).

The Guardian також зауважує, що лідери уклали спільну «мирну декларацію», яка спрямована проти міжнародних організацій. У документі лідери закликали до реформи ООН (де Росія блокує заявки Німеччини та Японії, виступаючи натомість за посилення країн Глобального Півдня), пообіцяли нарощувати постачання палива й діалог щодо ядерних ризиків, а також розкритикували МКС за перевищення юрисдикції, наголосивши на імунітеті посадовців.

Путін та Сі хочуть послабити Трампа

Журналіст The New York Times Едвард Вонг пише, що Сі Цзіньпін і Володимир Путін намагаються переглянути підсумки Холодної війни та послабити глобальне домінування США. Ще три роки тому в Москві Сі говорив Путіну про безпрецедентні за століття зміни, які вони рухають разом.

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Цією ж тезою про прискорення історичної трансформації китайський лідер відкрив безпрецедентний тристоронній саміт із Путіним та Дональдом Трампом 19 листопада у віллі Кілінь у Шеньчжені.

«Трансформація, якої не було століття, прискорюється», — сказав Сі на конклаві в Шеньчжені.

Обидва лідери поділяють образу через багаторічну гегемонію Вашингтона після розпаду СРСР, а Сі переконаний у неминучому занепаді Америки. Хоча Трамп назвав зустріч «історичною» і був задоволений прийомом, Вонг зауважує: саміт навряд чи змінить антиамериканський курс Пекіна й Москви, а Трамп не зможе вибудувати з ними настільки ж тісні зв’язки, які склалися між самими Сі та Путіним.

Вихід Кремля з ізоляції

Як зазначає кореспондент Sky News Айвор Беннетт, участь Володимира Путіна у саміті АТЕС, двосторонніх переговорах з Дональдом Трампом та тристоронній зустріч із Сі Цзіньпіном демонструє прагнення російського президента максимально використати перебування в центрі геополітичної уваги, щоб підкреслити повернення Росії за стіл переговорів світових наддержав.

Беннетт звертає увагу на разючий контраст: якщо п’ять років тому, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, Путін перебував у міжнародній ізоляції та мав статус виганця, то тепер він виступає партнером лідерів США і Китаю. На думку кореспондента, сам факт того, що очільник Кремля отримав такий «ексклюзивний доступ» до американського президента, неминуче викличе серйозне занепокоєння як в Україні, так і в Європі.

Лідери трьох держав на саміті АТЕС 19 листопада / © Associated Press

Схожу думку висловлює видання Bloomberg. Журналісти зазначають, що на Заході Росія перебуває в ізоляції через війну проти України, проте на полях саміту АТЕС Володимира Путіна посадили за головний стіл як економічного партнера, очільника ядерної держави та, за словами Дональда Трампа, його «друга».

Видання також зауважує, що в Європі, Азії та інших регіонах побоювалися найгіршого сценарію цих переговорів — розподілу світу на сфери впливу та торгів навколо таких держав, як Україна й Тайвань. Однак жодного дієвого стратегічного плану сторони не представили. Через розбіжності в національних інтересах навіть найбільш конкретна обіцянка — наростити світові постачання палива — одразу зазнала невдачі на енергетичних ринках, а заклики до реформи ООН, згортання роботи Міжнародного кримінального суду та уникнення ядерної війни виявилися занадто розпливчастими або повторювали попередні заяви.

Риторика замість конкретики та спроба послабити міжнародні інституції

Як зазначає кореспондент BBC Ентоні Цурчер, спільне комюніке трьох держав є переважно розмитим схваленням зусиль для «стратегічної стабільності та міжнародної безпеки». Хоча картинка дружньої розмови трьох впливових лідерів має заспокоїти світ щодо відсутності катастрофічних конфліктів, обіцянки подальшого діалогу й засудження ядерної війни майже не мають практичного змісту, окрім риторики.

На думку журналіста, пункт про нарощування виробництва й постачання нафтопродуктів є реверансом у бік Путіна як одного з головних постачальників викопного палива. Водночас у документі впадає в око критика Міжнародного кримінального суду, який нещодавно викликав невдоволення і у Вашингтона

Цурчер зауважує, що єдине, у чому лідери трьох держав справді зійшлися, — це переконання, що міжнародні інституції, покликані стежити за дотриманням світового права, не повинні мати реальних важелів впливу.

«Саміт, якого б не мало бути»

Депутат від Консервативної партії Великої Британії та колишній урядовець Джеремі Гант назвав цю зустріч «самітом, якого ніколи не мало бути», передає BBC. В ефірі програми «Світ в одному» на радіостанції Radio 4 він заявив, що ці переговори є «подарунком» для Володимира Путіна, відповідального за наймасштабнішу війну в Європі з часів Другої світової. На думку політика, такий формат додає російському президенту авторитету, зміцнює його позиції та, ймовірно, призведе до затягування війни.

Ще більш тривожним сигналом Гант вважає те, що США фактично перестають бути лідером вільного світу. Він зауважив, що жоден інший американський президент не пішов би на такий крок, тоді як Дональд Трамп готовий відкласти решту справ заради гучних заголовків.

Охарактеризувавши Трампа як «укладача угод», британський депутат припустив, що американський лідер відчайдушно прагне знизити ціни на пальне в США, які стали причиною поразок його партії на проміжних виборах. За словами Ганта, натомість Трамп, імовірно, натякає на певне послаблення санкцій проти Росії як великого експортера енергоносіїв, що лише дасть Москві додаткові кошти для фінансування війни проти України.

Що кажуть про переговори Трампа, Путіна та Сі в Україні

Журналіст та політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі назвав спільну декларацію за підсумками тристоронньої зустрічі лідерів в Китаї заздалегідь узгодженим документом «за все хороше і проти всього поганого», який не матиме практичної реалізації. За його словами, пункт про реформу ООН є беззмістовним через відсутність консенсусу в Радбезі (зокрема з боку Великої Британії та Франції), обіцянки щодо стабільних поставок нафтопродуктів нівелюються підтримкою Ірану з боку Москви й Пекіна в умовах напруженості в Ормузькій протоці, а критика Міжнародного кримінального суду нічого не змінює, оскільки жодна з трьох країн не є членом МКС.

Водночас журналіст припускає, що Трамп може використати тезу про енергетичну стабільність для тиску на Україну через удари по російських НПЗ, які вже скоротили переробку на 45%, тоді як Пекін закликами до ядерного роззброєння лише уникає реальних переговорів і прикриває стрімке нарощування власного арсеналу.

На думку Портникова, саме російська сторона дотиснула партнерів до ухвалення такого «беззубого» документа, щоб зафіксувати хоч якийсь формальний результат саміту в Шеньчжені.

Політолог Олег Саакян у коментарі РБК-Україна заявив, що спроба Москви створити ілюзію нової «Ялти» провалилася, а сама зустріч стала протокольною демонстрацією, де кожен вирішував власні іміджеві завдання.

Саакян наголосив, що за півтори години з урахуванням перекладу на три мови провести змістовні переговори було фізично неможливо, тому для Росії цей саміт перетворився на «найдорожчу в історії фотосесію». На переконання політолога, зустріч ніяк не вплине на перебіг війни в Україні, адже інтереси трьох держав розходяться, а сучасний світ із такими впливовими гравцями, як Індія, Туреччина чи арабські країни, уже не дозволяє двом-трьом столицям кулуарно ділити сфери впливу.

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