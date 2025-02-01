“Найгірший час”: чому Захід не повинен зараз зменшувати підтримку України — Business Insider

Настав час продовжувати чинити тиск на російський уряд і Путіна.

З огляду на стан російської армії та економіки, зараз найгірший час для Заходу, щоб припинити підтримку України та зменшити тиск на Росію.

Про це заявив колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг в коментарі Business Insider.

“Я справді вірю, що Росія перебуває в дуже поганому стані не лише через її армію, а й через економіку”, – сказав він.

Гертлінг наголосив, що підтримує зусилля нового президента США Дональда Трампа з припинення конфлікту, але не через припинення підтримки України.

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“Зараз настав час продовжувати чинити тиск на російський уряд і конкретно на Путіна і покінчити з цим”, — сказав він.

При цьому Гертлінг додав, що Заходу однозначно потрібно сприймати серйозно загрозу від Росії і збільшити свої арсенали на випадок, якщо вони йому знадобляться.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що Захід має підтримувати Україну, оскільки вона бореться з Росією від імені Заходу.

Він вважає, що запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема проти її нафтової галузі, при збереженні підтримки України було б способом послабити позицію Росії перед будь-якими мирними переговорами.

Андерс Ослунд, шведський економіст і колишній співробітник Atlantic Council, заявив цього місяця, що фінансові резерви Росії можуть вичерпатися до кінця року.

Хоча Росія опублікувала позитивні економічні дані, але аналіз шведських економістів виявив проблеми, оскільки офіційні дані РФ не витримують перевірки.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо вважає, що майбутнє України під загрозою через війну і наполягає на необхідності переговорів та поступок з обох сторін.

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