Найгірші за час війни: відносини між Україною та ЄС різко зіпсувались — Politico

Відносини України та ЄС різко зіпсувались

Переживши ще одну важку зиму, українське керівництво почало втрачати терпіння через повільні дії своїх партнерів. Володимир Зеленський дедалі частіше використовує безапеляційний та владний тон, читаючи «лекції» європейським лідерам, що викликає відверте роздратування у столицях ЄС, а дипломатичні зв’язки між Києвом та Брюсселем досягли найнижчої точки з початку війни.

Про це пише Politico.

Нереалістичні терміни та обурення Європи

Головним каменем спотикання стало питання швидкого вступу України до Європейського Союзу. На неформальному саміті ЄС на Кіпрі у квітні європейські лідери відверто дорікнули Зеленському за його завищені очікування та небажання погоджуватися на поетапну інтеграцію. Український президент вважає, що символічне членство є недостатнім, і вимагає повноцінного вступу вже до 2027 року.

Така позиція викликала різку реакцію. Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно назвав запропоновані Києвом терміни абсолютно нереалістичними, наголосивши, що членство неможливе до завершення конфлікту. Ба більше, він натякнув, що шлях до ЄС може вимагати від України територіальних поступок Росії, що суперечить попередньому консенсусу про те, що союзники не повинні диктувати Києву умови миру.

Як зазначають експерти з питань зовнішньої політики, Зеленський і його оточення щиро вірять, що Україна захищає всю Європу, а отже, Захід «винен» Києву, і висловлювати надмірну вдячність необов’язково. Проте в Європі такий підхід поділяють далеко не всі.

Оборонна незалежність додає впевненості

Зростаюча безапеляційність українського президента також підживлюється успіхами вітчизняного військово-промислового комплексу. Україна поступово перетворюється на самодостатній оборонний центр, який вже виробляє майже половину необхідного озброєння, включно з бронетехнікою, боєприпасами та безпілотниками.

Ба більше, Київ почав експортувати дрони, підписавши вигідні контракти із Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. За словами колишнього радника Зеленського, ці угоди дали президенту зрозуміти, що він може використовувати експорт для отримання підтримки від країн Перської затоки. Зменшення критичної залежності від європейських партнерів розв’язало Києву руки для жорсткішої дипломатії, тоді як розбіжності між США та ЄС лише спонукають українського лідера посилювати тиск на Брюссель.

Нагадаємо, що Франція офіційно виступає за поетапне зближення України з Європейським Союзом, категорично виключаючи будь-яку прискорену процедуру вступу. За словами міністра-делегата у справах Європи Бенжамена Аддада, реальна інтеграція вимагає тривалого часу та глибинних реформ у сфері боротьби з корупцією і верховенства права, тому жодних коротких шляхів чи поступок у питаннях стандартів ЄС бути не може.

Подібні настрої панують і серед інших європейських посадовців, які дедалі більше розчаровуються через «євроскептичну» риторику Києва та постійні вимоги. Як зазначають джерела Financial Times, у Брюсселі відверто наголошують, що членство в блоці — це не подарунок, а заяви української сторони в стилі «ви нам винні» лише заважають конструктивному діалогу.

Попри пропозиції Франції та Німеччини щодо проміжного статусу чи поступової інтеграції, яка може розтягнутися на десятиліття, Володимир Зеленський категорично відкидає ідею символічних поступок. Президент наполягає, що Україна захищає Європу ціною життів власних громадян, тому заслуговує виключно на повноцінне членство, і навіть заборонив вітчизняним дипломатам обговорювати будь-які альтернативні формати.

Окрім політичних суперечок, напруженість посилюється через розбіжності щодо фінансових питань та темпів реформ. Зокрема, Брюссель вимагає підвищення податків для бізнесу як умову для подальшого фінансування, тоді як Київ чинить цьому опір через виснаженість економіки війною, що змушує деяких європейських дипломатів радити українському керівництву дещо стримати свої емоції у спілкуванні з партнерами.

