Найгірший момент у відносинах Зеленського і Трампа: що стало причиною нового конфлікту — WSJ

Президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового лідера / © Білий дім

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Президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового лідера та посилив тиск на Київ, вимагаючи припинити авіаудари по російських нафтопереробних заводах. Це сталося через день після того, як американський лідер оголосив про домовленість щодо збільшення експорту російського дизельного пального.

Про це пише The Wall Street Journal.

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«Я думаю, настав час Україні отримати нового президента», — заявив Трамп журналістам 10 жовтня.

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Він звинуватив Володимира Зеленського в тому, що війна Росії проти України триває, а українські удари по російських НПЗ нібито сприяють зростанню цін на дизельне пальне у США та світі.

«Йому краще, чорт забирай, зупинитися», — сказав президент США.

Різка критика Зеленського стала найнижчою точкою у відносинах двох лідерів від часу їхньої суперечки в Овальному кабінеті невдовзі після повернення Трампа до Білого дому 2025 року, зазначають у WSJ.

«Ситуація також загрожує підірвати півтора року зусиль європейських країн, які намагалися переконати Трампа зберегти підтримку України та тиск на Росію», — йдеться у матеріалі.

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США тиснуть на Київ через удари по російських НПЗ

Конфлікт загострився наступного дня після того, як Трамп оголосив про домовленість із президентом Росії Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський світовий ринки. За словами Трампа, це має допомогти знизити ціни на пальне.

Водночас енергетичні аналітики зазначають, що заявлені обсяги російського дизеля є обмеженими, а головною причиною подорожчання пального цього року є конфлікт між США та Іраном.

Зеленський одразу не відповів на заяви Трампа.

«За словами чотирьох співрозмовників, обізнаних із перебігом зустрічі, у п’ятницю в Маямі представники Білого дому Джаред Кушнер і Стів Віткофф провели переговори з українськими посадовцями. Американські перемовники неодноразово нагадували про допомогу, яку США надали Україні, зокрема про обмін розвідувальними даними, і заявляли, що Київ має виконати вимогу Трампа припинити удари по нафтопереробних заводах РФ», — йдеться у матерілаі.

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Двоє учасників зустрічі повідомили WSJ, що прямої погрози припинити обмін розвідданими не пролунало. Однак, за словами одного з них та інших посадовців, яких поінформували про розмову, натяк на таку можливість був очевидним.

«Представник США заперечив, що під час зустрічі пролунали будь-які погрози — прямі чи непрямі», — пише WSJ.

Реакція Києва

WSJ нагадує, що Київ продовжить атакувати російські НПЗ, адже вони забезпечують Москву доходами та пальним для ведення війни, доки Росія також не погодиться припинити удари по українській енергетичній інфраструктурі. Путін відкинув пропозицію про взаємне припинення таких атак.

«Для України зупинення ударів по російських нафтопереробних заводах означала б відмову від одного з головних важелів впливу, за допомогою якого Київ намагається змусити Москву припинити війну», — йдеться у матеріалі.

Тим часом Росія посилює повітряні атаки на українські міста, енергетичну інфраструктуру та економіку. Цього року внаслідок російських ударів тисячі українських цивільних загинули або дістали поранення.

«Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти, найкраще було чути щойно в Києві», — заявив Зеленський у суботу після російської атаки із застосуванням безпілотників і балістичних ракет.

Того ж дня російські авіабомби влучили в житлові будинки в Запоріжжі. За даними екстрених служб, загинули щонайменше 20 людей, серед них троє дітей.

За словами джерела, обізнаного із ситуацією, протягом останнього місяця Трамп неодноразово через непублічні канали вимагав від України припинити удари по НПЗ. Через відмову Зеленського виконати ці вимоги американський президент дедалі більше дратувався.

Водночас можливості Трампа впливати на Київ обмежені: США вже припинили більшу частину американської допомоги для оборони України від російського вторгнення, яке триває майже п’ять років. Однак обмін розвідувальними даними залишається важливим для українських військових, як і зброя, яку США продають європейським союзникам для подальшого використання Україною.

У США розкритикували домовленість щодо російського дизеля

Угода щодо постачання російського дизельного пального викликала обурення як серед демократів, так і серед республіканців. Деякі законодавці на цьому тлі знову публічно висловили підтримку Зеленському.

«Підтримувати воєнну економіку Путіна — морально неправильно, адже він використовує ці гроші для бомбардування міст», — заявив конгресмен-республіканець Дон Бейкон зі штату Небраска, який залишить посаду після завершення поточного терміну. За його словами, політика Трампа щодо Росії та України «є провальною».

Сенаторка-демократка Джин Шахін із Нью-Гемпширу заявила, що домовленість порушує закон 2022 року, який зобов’язує адміністрацію США консультуватися з Конгресом перед імпортом російних енергоресурсів.

Невдовзі після критики Зеленського з боку Трампа конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік із Пенсильванії написав у соцмережах, звертаючись до українського президента, що Конгрес і американський народ «на 100% підтримують вас». При цьому він не згадав заяв Трампа.

США намагаються відновити мирні переговори

Зустріч у Маямі була частиною американських зусиль із відновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Вони зайшли в глухий кут через вимогу Путіна, щоб Київ в односторонньому порядку відмовився від підконтрольної Україні частини Донбасу, яку російська армія так і не змогла повністю захопити.

Під час п’ятничної зустрічі американські перемовники закликали Україну та європейські країни допомогти підготувати нову пропозицію для Росії щодо завершення війни.

За словами джерела, обізнаного з перебігом переговорів, документ охоплюватиме територіальні суперечки, економічне відновлення після війни та нову архітектуру безпеки для Росії та Європи.

Путін продовжує наполягати на повному виконанні своїх воєнних цілей, які передбачають фактичне позбавлення України територіальної цілісності та відновлення політичного впливу Москви на території, що залишаться під контролем Києва.

Опитування свідчать, що українці, виснажені тривалою війною, підтримують припинення вогню зі заморожуванням лінії фронту, але відкидають вимоги Кремля.

Попри те, що європейські дипломати не бачать ознак готовності Путіна завершити війну, 10 жовтня Трамп звинуватив Зеленського у відсутності мирної угоди.

«Я пропоную їм обрати нового лідера, який зможе укласти угоду. Зеленський міг завершити цю війну багато разів. Він вирішує цього не робити», — заявив президент США.

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