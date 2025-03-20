Найкращий і найгірший сценарії для України – британський історик про приклад Кореї та В'єтнаму

Ніл Фергюсон нагадав, що Південна Корея пройшла шлях від зруйнованої та спустошеної диктатури до однієї з найуспішніших економік кінця XX століття.

Найбільш жахливий сценарій для Україна – це доля Південного В’єтнаму, натомість успіх – шлях Південної Кореї.

Таку думку висловив британський історик, письменник і журналіст Ніл Фергюсон у подкасті Гуверівського інституту Стенфордського університету.

"Я думаю, що дуже корисно думати про Україну як про щось середнє між Південною Кореєю та Південним В’єтнамом. Пам’ятаю, я сказав це президенту Зеленському. Я був у Києві наприкінці 2022 року. І я сказав йому та його радникам, що вашим кошмарним сценарієм буде Південний В’єтнам. Ваш (України – Ред.) успіх – бути Південною Кореєю", – вважає історик.

Він нагадав, що Сполучені Штати забезпечують постійну військову присутність у Південній Кореї, яка триває досі. А сама Південна Корея пройшла шлях від зруйнованої та спустошеної диктатури, яка не була демократією, до однієї з найуспішніших економік кінця XX століття та розвиненої демократії.

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"Тож це хороший результат. Поганим результатом для України був би південно-в'єтнамський результат, куди США втручаються, але вивільняються після болісних переговорів про мир, не останньою чергою з Кіссінджером, який очолює американські зусилля. Здається, він досягає миру, але через два роки Сайгон падає, а Південний В’єтнам зникає з карти", – провів історичну паралель Ніл Фергюсон.

На його думку, "переговори триватимуть і триватимуть". "І через рік ми з вами будемо говорити про переговори щодо України, тому що закінчити цю війну справді важко", – припустив письменник.

Фергюсон вважає, що досягти припинення вогню реально, адже воно потрібне росіянам через великі втрати.

"Але воно не буде стійким. Малоймовірно, що ми отримаємо тривале перемир’я на кшталт корейського сценарію. США не збираються надавати гарантії безпеки Україні. Це зрозуміло. Чи зможуть це зробити європейці? Поки неясно. Чи погодяться росіяни на їхні гарантії безпеки? Поки неясно. Тому це складніше, ніж здається", – підсумував відомий британський історик.

Раніше Ніл Фергюсон заявив, що війну в Україні нелегко закінчити, проте адміністрація Трампа є набагато ближчою до припинення війни, ніж її попередники.

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