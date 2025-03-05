"Найкращий можливий сценарій": Джонсон про наслідки, які матиме заява Зеленського

Спікер вважає, що з боку українського очільника буде "дуже мудро" підписати угоду зі США щодо корисних копалин.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського. За його словами, це саме те, що мав сказати український лідер.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон в ефірі Fox News.

"Я говорив із президентом Трампом про це близько двох годин тому, і коли Зеленський зробив заяву, я сказав: "Пане президенте, це саме те, що він повинен був сказати". Фактично, він вже перепросив президента за те, як усе відбулося в Овальному кабінеті декілька днів тому. І він повертається за стіл переговорів", — заявив він.

На думку Джонсона, це найкращий можливий сценарій, який здатен покласти край конфлікту та принести мир. Він додав: щойно президент Трамп "посадить Зеленського за стіл переговорів, він посадить за стіл переговорів і Путіна".

Раніше йшлося про те, що Трамп справді зупинив постачання зброї Україні. Включно з тими, що вже були на складах у Польщі чи навіть на кордоні. Це підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, які наводять польські медіа, про це свідчить інформація, що надходить з кордону та хабу американської допомоги в Ясьонці. Раніше ЗМІ повідомили, що США вирішили призупинити військову допомогу Україні, "поки українська влада не продемонструє готовність до мирних переговорів".

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