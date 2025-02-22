Найкривавіші бої ще попереду: The Independent назвало терміни захоплення Донбасу

З огляду на нинішню тенденції, армія Російської Федерації може до кінця року зможе захопити всю територію Донбасу.

Про це йдеться у статті " Чому після трьох років війни в Україні найкривавіші бої ще попереду" видання The Independent.

"За нинішніми тенденціями, Росії знадобиться до кінця року, щоб захопити решту східної провінції Донбасу, без чого закінчення війни все одно малоймовірне", - йдеться у матеріалі.

Умови Москви відомі: офіційне визнання Києвом окупації регіонів від 2022-го, плюс Крим, виведення решти українських військ із цих регіонів, взяття Україною на себе постійного нейтралітету та обмеження своїх збройних сил. Крім того, вона має визнати та встановити права російської мови в Україні та заборонити ультраправі партії.

"Але ці умови абсолютно неприйнятні для Києва. Хоча для України немає хорошого виходу, вона ще не в настільки відчайдушному становищі, щоб прийняти таку угоду", - наголошує Independent.

Зазначається, що єдиний спосіб нав’язати це Києву – це або повний військовий крах силами України, що наразі малоймовірно, або узгоджений тиск з боку об’єднаного Заходу з метою прийняти неприємні умови Росії. Але Захід розділився в цьому питанні, і європейці наполягають на тому, що Київ має продовжувати боротьбу доти - поки не зможе вести переговори "з позиції сили".

Видання наголошує, "героїчне припущення", що наступного року Україна буде в сильнішій позиції, бо ж кожна наступна річниця вторгнення послаблювала її позиції.

"З цих причин немає гарантії, що американо-російські переговори приведуть до вирішення конфлікту. На жаль, це означає, що найкривавіші битви війни ще попереду, оскільки російські військові намагаються максимізувати свою військову перевагу", - йдеться у статті.

Нагадаємо, протягом останнього часу президент США Дональд Трамп здійснив чимало заяв та навід нападів на українського лідера Володимира Зеленського. Після цього в ЄС наголосили, що виступають за відновлення територіальної цілісності України.

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