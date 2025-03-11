Наймасованіша атака на Москву – це сигнал Путіну на тлі переговорів України та США

У ЦПД акцентували, що як і Україна, Путін також повинен бути зацікавлений у припиненні вогню з повітря.

Масована атака безпілотниками на Москву та область у ніч проти 11 березня є сигналом президентові Росії Володимирові Путіну на тлі переговорів України та США в Саудівській Аравії.

Про це керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив у ефірі свого YouTube-каналу.

Коваленко акцентував, що наймасованіша атака дронами на Москву та область сталася перед початком українсько-американських перемовин у Саудівській Аравії 11 березня.

"Це додатковий сигнал Путіну, що припинення вогню з повітря – він так само має бути в цьому зацікавлений", – сказав керівник ЦПД.

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Він додав, що не тільки російські нафтопереробні заводи можуть бути мішенями для атак. За словами Коваленка, безпілотники можуть масово і постійно летіти по Москві.

Посадовець зауважив, що російська протиповітряна оборона навколо Москви відбиває атаки, "але це не рятує росіян від паніки".

Нагадаємо, зустріч України та США у Джидді (Саудівська Аравія) розпочалася 11 березня об 11:00 за київським часом. Очікується, що українська делегація запропонує часткове припинення вогню з Росією: йдеться про удари дронами та далекобійними ракетами та про відмову від бойових дій у Чорному морі.