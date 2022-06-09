"Найнепомітніший, найпридуркуватіший": російський вчений розповів, хто стане наступником Путіна

Наступником президента Росії Володимира Путіна стане "найнепомітніша, найпридуркуватіша" людина без амбіцій. Зокрема, на місце очільника Кремля наразі явно претендує експрезидент і прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який останнім часом активізувався.

На сьогодні п'ять військових структур у Росії стежать один за одним, побоюючись, що наступником стане хтось із конкурентів.

Таку думку російський вчений, професор Вільного університету в Ризі Дмитро Орєшкін висловив в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання".

"Наступником Путіна буде той, кого і уявити собі не можна. Найнепомітніший, найпридуркуватіший, який жодних претензій та амбіцій не має, і це означає, що він найрозумніший. У цій системі треба саме так і триматися... Тож наступником буде найбільш непримітненький, найбільш сіренький, найбільш скромненький, тому що тим, хто занадто яскраво виділяється, відразу голову відривають", – пояснив учений.

За його словами, наразі п'ять військових структур в РФ стежать один за одним, побоюючись, що наступником стане хтось із конкурентів.

На думку Орєшкіна, що на посаду російського президента явно претендує Медведєв, який останнім часом активізувався.

"Мені здається, у нього є внутрішні підстави претендувати на позицію в результаті зміни влади, посилення своїх адміністративних позицій. А в тій системі, яку побудував Путін, – хто голосніше проти Заходу гавкає, той і найбільший молодець", – пояснив професор.

Нагадаємо, раніше російський юрист і політик Марк Фейгін оцінив шанси очільника Чечні Рамзана Кадирова стати наступником Путіна.

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