"Найнудотніший епізод дипломатії": Джонсон пояснив, який урок Трамп отримав на Алясці

Борис Джонсон / © Associated Press

Реклама

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон назвав зустріч глави США Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним на Алясці «найнудотнішим епізодом» за всю історію міжнародної дипломатії. Проте вона була виправданою та цінною, тому що Трамп зустрівся з реальністю.

«Що ж, це був найнудотніший епізод за всю нікчемну історію міжнародної дипломатії», — висловився він.

«Огидне видовище»

Джонсон наголосив, що відчув нудоту від спостереження за прийомом Путіна на американській землі та оплесками на червоній доріжці. Йому нудно було дивитися на посмішку Путіна, коли він став одним з небагатьох світових лідерів, яких запросили проїхатися на задньому сидінні президентського лімузина. Також було справді дивно чути, як йому надають американську платформу для його брехні про причини війни в Україні — країні, яка у 2014 році, коли він вперше напав на неї, не становила жодної загрози для Росії.

Реклама

«Слухаючи його ласу та виснажливу передбачуваність, з якою він намагався одночасно підлеститися та непомітно принизити Дональда Трампа, мені хотілося блювати. Б’юся об заклад, що ви теж — і більшість із нас навіть не українці», — написав Джонсон.

Він закликав:

уявити, як це — бути одним із цих героїв, які перебували під Покровськом, борючись за свободу своєї країни, і чути, як президент Сполучених Штатів — капітан команди «Вільний світ» за посадою — називає Володимира Путіна «босом»;

подумати про десятки тисяч українських вдів та сиріт, скалічених, українських мирних жителів, які живуть у щоденному жаху від путінських бомб та ракет;

запитати себе, що відчували ці люди, коли чули, як президент США — у певному сенсі головний гарант свободи та демократії у світі — говорить про «фантастичні стосунки», які він має з Путіним, диктатором, який катує їхню країну вже три з половиною роки.

«Це був огидний момент, тому що Путін — воєнний злочинець, чия постійна брехня, приховування та агресія прямо аналогічні Гітлеру», — переконаний Джонсон.

Коли у Білому домі говорять про мету «зупинити смерть» або «зупинити вбивства» в Україні, нібито є провина з обох сторін, це нісенітниця, вважає Джонсон. Адже кров кожного росіянина, який загинув у цьому конфлікті, на руках Путіна. Кров кожного українця, який поліг у боротьбі за свою країну, на руках Путіна.

Реклама

«Уся різанина та вся трагедія в Україні — це вина однієї людини, бо зараз не було б війни, не було б кровопролиття, не було б катастрофи, якби не постійна зарозумілість, дурість та фундаментальний прорахунок Володимира Володимировича Путіна», — запевняє він.

Саме тому було дуже важко пережити вигляд Путіна, який хизується на саміті на Алясці. Через це подія видалася напрочуд неприємною.

Чому зустріч була необхідною

Водночас, як і багато найнеприємніших прикладів історичної дипломатії, ця зустріч була виправданою і навіть необхідною.

«Хоча вона й викликала блювоту, Трамп мав рацію, намагаючись. Він мав рацію, що зустрівся з Путіним, бо якщо мільйони українців з жахом спостерігали за реабілітацією російського тирана на червоній доріжці, вони також спостерігали з надією», — заявив Джонсон.

Реклама

Вони сподівалися, що, можливо, “легендарний нью-йоркський укладач угод! зможе запропонувати рішення, яке покладе край війні. При цьому врятує саме свободу, суверенітет і незалежність України.

Джонсон стверджує, що Дональд Трамп мав і має рацію, ризикнувши, бо знає, що одного дня Путін справді укладе угоду. Річ у тім, що:

Його позиції в Москві набагато слабші, ніж здається. Російська економіка починає скрипіти під тягарем війни. Безробіття зростає, як і інфляція та процентні ставки.

Путін побачив, як один з його найбільших клієнтів нафти — Індія — раптово та несподівано постраждав від вторинних санкцій Трампа, а Bloomberg повідомляє про ознаки того, що індійські покупці вуглеводнів вже відмовляються від Росії

Диктатор досі не може і не збирається придушувати дух українського опору.

“Трамп мав стовідсоткову рацію, відчуваючи шанс на мир, і має рацію, бажаючи його укласти. Він один з тих, хто думає — як і Бенджамін Франклін — що ніколи не було хорошої війни чи поганого миру, і він також має рацію”, — пояснив Джонсон.

Але спостерігачам цього саміту було зрозуміло, що Путін не хоче миру. Йому не підходять умови, які могли б прийняти США та Україна.

Реклама

Як зауважив Джонсон, будь-хто, хто працював з Трампом і знає його настрої, розуміє, що ця зустріч не була успішною:

анонсований обід не відбувся;

не було жодного очікуваного обговорення будь-якого нового привабливого комерційного партнерства між США та Росією чи співпраці в Арктиці;

саміт раптово та на кілька годин раніше завершився абсолютно безрезультатною пресконференцією, на якій Трамп не відповідав на запитання преси;

“Зустріч була цінною лише в цьому сенсі: на Алясці Трамп зіткнувся з реальністю. Путін принципово хоче контролювати Україну та знову зробити її васальною державою Москви. Українці принципово хочуть бути вільними — і в цьому бажанні вони мають довгострокову підтримку інших західних демократій, і, найважливіше, самого Трампа, а також Меланії — першої леді, яка відіграє дедалі більшу роль у формуванні мислення свого чоловіка”, — наголосив Джонсон.

Як зауважив Джонсон, Трамп виявив, що справа не в нерухомості, географії чи території. Справа в долі.

«Йдеться про право українців обирати власну долю як вільної та незалежної європейської нації. Це означає, що війна не закінчиться, доки Путін не прийме правду: що він програв битву за долю України», — запевнив політик.

Реклама

Лише коли Путін прийме духовну істину, каже він, очевидну для кожного, хто відвідує Україну, у нас буде мир.

«Чесно кажучи, я сумніваюся, що Дональд Трамп сьогодні дуже насолоджуватиметься світовими заголовками. Не думаю, що йому сподобається думка про те, що Путін переміг його, що Трамп розстелив червону доріжку для ізгоя — і витратив багато політичного капіталу — і нічого не отримав натомість. Провал на Алясці зміцнить, на мою думку, його зростаючу переконаність у тому, що єдиний спосіб вирішити цю проблему — це посилити тиск на Путіна», — пояснив Джонсон.

Ніхто насправді не очікував, що президент США запровадить вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ. І все ж він це зробив.

«А як щодо Великої Британії? А як щодо Європи? Коли ми наберемося сміливості зробити те саме? Це наш континент. Ми постійно вимагаємо лідерства від Америки, і все ж, коли ми отримуємо це лідерство, у нас навіть не вистачає сміливості наслідувати цей приклад», — риторично запитав Джонсон.

Реклама

Одного дня ця війна закінчиться миром, додав він, який захистить свободу України. Але, як сказав Трамп на Алясці, європейцям, на чолі з Великою Британією, доведеться взятися за справу.

Нагадаємо, Зеленський готується до нової зустрічі з Трампом.

Так, зустріч президента Володимира Зеленського до Білого дому може відбутися у більш конструктивній атмосфері. І це станеться, якщо на ньому не буде віцепрезидента США Джей Ді Венса.

За його словами, під час попередньої зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом у лютому Венс провокував українського лідера і різко критикував його перед камерами. Зокрема, віцепрезидент сказав: “Вислови слова вдячності Сполученим Штатам Америки та президенту, який намагається врятувати вашу країну”.