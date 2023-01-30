Найпрацездатніші люди втекли: соціолог – про дефіцит робочої сили і падіння економіки в РФ

Крім того, велику кількість працездатних росіян відправляють на фронт, де ті гинуть.

В Росії спостерігається дефіцит кваліфікованої робочої сили через велику кількість тих, хто виїхав із країни, тікаючи від путінської мобілізації.

Про це заявив російський журналіст, соціолог Ігор Яковенко, інформує FREEДОМ.

За його словами, велика кількість тих, хто виїхав, — це, насамперед, люди, які володіють якоюсь компетенцією. З іншої сторони, велика кількість працездатних росіян направляються на фронт і "лягають в український чорнозем".

"І це, ну, здавалося б, не дуже великі цифри — там говорять про 100 тис. втрат приблизно. Начебто як порівняно з мільйонами — це небагато, але це найбільш працездатне населення. А мільйони виїжджають. Тобто насправді відбувається відтік на дві сторони: одна частина їде на фронт, інша частина їде з Росії. І це найбільш працездатні люди. У результаті цього відбувається загалом серйозне падіння економіки", — сказав Яковенко.

Експерт зауважив, що РФ хоче перейти на військові рейки, але на тих самих військових заводах скоро не буде кому працювати. На його думку Яковенка, путінському режимові не вдасться реалізувати принцип "Все для фронту, все для перемоги", за аналогією зі сталінським режимом.

"Там була ідеологія, там був досить жорсткий контроль усього і всіх. Тут цього немає. Тут немає, в кінцевому підсумку, навіть інституту прописки. Тобто є ринок житла. Це все за один раз, за одну секунду скасувати неможливо. Є відкриті кордони", — сказав Яковенко.

Мобілізація в РФ

21 вересня диктатор Володимир Путін оголосив початок мобілізації в Росії. Після цього російські чоловіки почали масова тікати до сусідніх країн.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати. За різними даними, після оголошення мобілізації з РФ втекло майже мільйон чоловіків. На думку прем'єра Ічкерії Ахмеда Закаєва, Путін спеціально дозволив ухилянтам втекти, аби позбутися "протестного електорату".

На початку листопада Путін повідомив, що в РФ вже мобілізували 318 тисяч чоловіків.

Українська розвідка, експерти та західні ЗМІ припускають, що диктатор невдовзі оголосить нову хвилю мобілізації в Росії. На думку військового експерта Олега Жданова, нова хвиля мобілізації в РФ уже почалася.