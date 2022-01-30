"Найсерйозніша криза безпеки в Європі від 1980-х": які геополітичні наслідки ймовірного вторгнення РФ до України

"Найсерйозніша криза безпеки в Європі від 1980-х": які геополітичні наслідки ймовірного вторгнення РФ до України

Експерти стверджують, що за діями РФ і, що більш важливо, силою відповіді Заходу, спостерігають у всьому світі.

Повномасштабне вторгнення Росії до Україні може мати глобальні геополітичні наслідки.

Про це йдеться у статті CNN.

За словами експертів, нова агресія Кремля "може розпочати нову еру невизначеності у Східній Європі, порушити ланцюжки поставок і глобальну економіку, а також змінити геополітичний вплив, що зашкодить довірі до Заходу".

Аналітики погоджуються, що ефективність відповіді НАТО на ймовірну агресію РФ має вирішальне значення для визначення того, наскільки тривалими та далекосяжними будуть наслідки будь-якого іншого вторгнення.

Адже будь-який агресивний крок Росії випробував би рішучість західних країн і створив би низку економічних та безпекових невизначеностей.

"Це найсерйозніша криза безпеки в Європі з 1980-х років", — сказав Найджел Гулд-Девіс, колишній посол Британії в Білорусі, який зараз є старшим науковим співробітником в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS).

За його словами, Росія та Захід фундаментально розходяться у світогляді, і ці фундаментальні розбіжності роками "ховали під килимом".

Найперше наслідки ймовірної окупації України відчули б країни Східної Європи та Балтії, які отримають "на своєму порозі" відверто войовничу Росію.

Економічні наслідки

Економічні наслідки вторгнення РФ до Україну для світу невідомі, але існує кілька можливих побічних ефектів, які хвилюють експертів.

Україна входить до чотирьох найбільших світових експортерів зерна — за прогнозами, на неї припадатиме приблизно шоста частина світового імпорту кукурудзи в найближчі п’ять років. Тож прямий удар по її виробництву може вплинути на постачання певних продуктів харчування.

Ще більш тривожним для Заходу є потенційний вплив на постачання енергоносіїв та наслідки жорстких західних санкцій проти Росії, які можна було б очікувати після вторгнення.

Китай

Експерти стверджують, що за діями РФ і, що більш важливо, силою відповіді Заходу, спостерігають у всьому світі.

"Китай буде уважно спостерігати за реакцією Заходу", — переконаний Гулд-Девіс. Він вважає, що слабка протидія Росії спонукатиме КНР захопити Тайвань, про що Пекін прагне уже багато років.

"Якщо Росія організує успішний хід, це скаже диктаторам усього світу, що США — "паперовий тигр", сказав Натан Сейлз, заступник міністра з питань цивільної безпеки за часів Трампа.

Крім того, "режими-ізгої", такі як Північна Корея та Іран, теж могли б спробувати скористатися ослабленням Заходу.

Саме тому експерти сподіваються, що США та НАТО вийдуть із цієї кризи зі посиленим авторитетом і дадуть рішучу відповідь на агресивні дії Кремля.

Раніше відомий американський філософ та політолог Френсіс Фукуяма також висловив припущення, що за тим, як Захід реагує на агресію РФ, уважно стежить Китай, який так само має власні загарбницькі плани. Насамперед — захопити Тайвань (чому Тайвань важливий для КНР та чому ворогують ці країни — читайте за посиланням).

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