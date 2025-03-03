Найсильніші гарантії безпеки — це сильна українська армія — Зеленський 

Щодо гарантій безпеки — питання: як цю армію забезпечити і тренуванням, і фінансуванням.

Найсильніші гарантії безпеки — це сильна українська армія, яка має достатньо чисельний склад, щоб зупиняти агресію Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський 2 березня 2025 року сказав в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії.

" В тому чи іншому вигляді, йдеться про армію на полі бою, так і в небі, що стосується мобільних вогневих груп, так само і на морі. Ми говоримо про повноцінну сильну українську армію", — додав український лідер.

"І щодо гарантій безпеки — питання: як цю армію забезпечити і тренуванням, і фінансуванням", — резюмував український президент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ"

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що припинення військової підтримки від США стане допомогою Путіну. За його словами, військова допомога від Сполучених Штатів зараз продовжує надходити у вигляді зброї.

Читайте також: