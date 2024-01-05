Найстрашніший сон для США: Жданов розповів про ймовірний задум Вашингтона щодо Росії

США бояться розпаду Росії, адже це може призвести до негативних наслідків для самих американців.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, США намагаються створити для Кремля несприятливі умови, однак такі, щоб вони не призвели до розпаду Росії.

Олег Жданов припустив, що у США є два варіанти. Або вони намагаються створити такі умови, щоб у Росії відбулася зміна влади, або щоб економічна ситуація призвела до внутрішніх коливань у країні-агресорці, але не допустила її розпаду.

"Для Штатів, я так розумію, найстрашніший сон – це розпад Росії. Чому? Тому що це може призвести до негативних наслідків для самих США", – зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, представник Держдепу Метью Міллер на брифінгу 4 січня заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки. За його словами, мета Вашингтона – допомогти Києву "стати на власні ноги".

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