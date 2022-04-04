"Найтемніші часи сталінського та нацистського тоталітаризму": у МЗС Польщі прокоментували фото вбитих у Бучі, застрелених у потилицю

"Найтемніші часи сталінського та нацистського тоталітаризму": у МЗС Польщі прокоментували фото вбитих у Бучі, застрелених у потилицю

Винні у цих огидних діяннях мають бути притягнуті до відповідальності.

Республіка Польщі зробить усе можливе, щоб винні у вбивствах та катуваннях цивільних жителів Бучі були покарані.

Про це МЗС Польщі повідомило у сервісі мікроблогів Twitter.

Згідно з інформацією у соцмережі, повідомлення з визволеного українськими військовими міста Бучі, що на Київщині, "сповнюють жахом, гнівом і жагою справедливості”.

У польському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що такі злочини проти цивільного населення заборонені міжнародним гуманітарним правом про збройні конфлікти, між іншим, стороною якого є Російська Федерація, Гаазькою та Женевською конвенціями, а ще - міжнародним правом.

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“Фотографії мирних жителів, застрелених у потилицю, зі зв'язаними руками, можна порівняти з найтемнішими часами сталінського та нацистського тоталітаризму”, - додали польські дипломати.

У МЗС Польщі запевнили, що зроблять усе можливе, щоб винні у цих огидних діяннях були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до керівників Євросоюзу із закликом про якнайшвидше скликання Європейської Ради для обговорення злочинів Росії, скоєних у Київській області, зокрема, у Бучі. Результатом цього засідання, на його думку, повинні стати санкції, які дійсно працюють проти злочинного режиму Путіна.

Злочини, які були скоєні окупантами із РФ у Бучі та інших населених пунктах Київської області, польський прем’єр назвав геноцидом, за який кожен відповідальний повинен бути покараний міжнародним трибуналом.

Додамо, що 5 квітня відбудеться засідання Радбезу ООН, де розглянуть питання вбивств у Бучі.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів, коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

Зеленський повідомив, що в Україні негайно створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.

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