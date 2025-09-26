Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп радикально змінив свою позицію щодо війни в Україні, але робить це не з власної волі, а під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.

Про це заявив політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, на зміну риториці Трампа вплинули як наближення проміжних виборів до Сенату, так і активні дії Європи, яка все більше заявляє про себе як про геополітичного гравця у трикутнику США — Китай — ЄС.

«Попередня стратегія Трампа виявилася провальною. Він постійно загравав із Путіним і зрештою не отримав нічого, крім ганьби та глузувань — навіть від власної команди», — наголосив експерт.

Саакян пояснив, що американський президент довгий час перебував у полоні ілюзії про «силу Росії». Він очікував, що Путін здобуде значні успіхи на фронті влітку, після чого сам зможе виступити у ролі «рятівника України». Та план Кремля провалився, і це стало ударом по його уявленнях.

«Коли Трамп називає Путіна „паперовим тигром“, він фактично визнає: баланс сил був оцінений ним неправильно. Україна змогла вистояти, Європа включилась у допомогу, а Росія виявилася набагато слабшою, ніж він думав», — підкреслив політолог.

Водночас експерт застеріг, що нова риторика Трампа не гарантує стабільної проукраїнської лінії. Американський президент може намагатися вести паралельні діалоги з Росією чи Китаєм, виводячи за дужки саму війну.

«Трамп каже: „Я не буду частиною проблеми, але й не стану частиною рішення“. Тобто він дистанціюється від процесу, залишаючи основну роль НАТО та Європі», — пояснив Саакян.

На його думку, глобального розвороту на 180 градусів уже не буде, адже нинішня позиція Трампа — це результат загальних змін в американській політиці.

«Найтемнішу ніч із Трампом ми вже пройшли. Він більше не проросійський, але й проукраїнським теж не стане», — підсумував політолог.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив, що розчарований Путіним і закликав Ердогана стати посередником між Україною та РФ.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп підтримує ідею, що Україна має право відповідати на удари по енергетиці Росії аналогічними діями.