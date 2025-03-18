Найтриваліша в історії: CNN повідомляє перші деталі про розмову Трампа і Путіна

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Володимира Путіна стала найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів Росії та США і минула "дуже добре".

Про це повідомляє CNN із посиланням на російське джерело.

"Розмова Путіна з Трампом пройшла дуже добре", — пише CNN із посиланням на "російське джерело, обізнане про дзвінок".

Також додають, що ця розмова стала найтривалішою в історії телефонних переговорів президентів Росії та США.

Розмова між президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 18 березня, тривала близько двох годин, відбулася на тлі того, що Білий дім наполягав на досягненні угоди про тимчасове припинення вогню, щоб призупинити війну між Росією та Україною.

"Результат розмови стане ключовим випробуванням того, чи зможе Трамп, який багато в чому має схожі з Путіним погляди на війну від моменту їхньої розмови минулого місяця, виконати свою передвиборчу обіцянку покласти край війні – і чи окупилася його дружелюбність до Росії", — пише CNN.

Джерела, знайомі з перебігом переговорів, повідомили CNN, що ключовим пріоритетом розмови було досягнення угоди щодо поступок, на які готова піти Росія, в тому числі чи готова вона вивести війська з території, яку вона захопила за останні три роки після вторгнення в Україну.

Сам Трамп заявив про це напередодні, під час розмови з журналістами на борту Air Force One, заявивши, що учасники переговорів США обговорювали "поділ певних активів".

"Ми будемо говорити про землю, як це було до війни, ми будемо говорити про електростанції", — сказав Трамп.

У Кремлі заявили, що Путін готувався до розмови з Трампом, доручивши його штабу опрацювати тезу щодо позиції Росії.

Нагадаємо, 18 березня відбулися телефонні переговори президента США Дональда Трампа і очільника Росії Володимира Путіна щодо війни в Україні.

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