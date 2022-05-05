"Найвідкритіші стосунки": Лукашенко повихвалявся дружбою з Путіним

Білоруський диктатор Лукашенко назвав свої стосунки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним найтіснішими та найвідкритішими.

Олександр Лукашенко висловив переконання, що у Путіна немає більш дружніх відносин із жодним зі світових лідерів, крім як із ним.

Про Лукашенко сказав в інтерв'ю агентству Associated Press.

"(У Путіна немає) тісніших, більш відкритих або більш дружніх стосунків із жодним зі світових лідерів, крім президента Білорусі", - висловився він.

Водночас, за його словами, незважаючи на те, що з території Білорусі регулярно РФ пускає ракети по Україні, цього тижня військові Лукашенка проводили навчання, Мінськ нібито не загрожує Україні.

"Ми нікому не загрожуємо і загрожувати не збираємось і не будемо. Тим більше, що ми не можемо загрожувати — ми знаємо, хто нам протистоїть, тому розв'язувати тут якийсь конфлікт, якусь війну... абсолютно не на користь білоруської держави. Так що Захід може спати спокійно", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що у Збройних силах Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування. Білоруські війська у межах сезонних норм проводять навчання. На цьому тлі Російська Федерація спробує роздути загрозу для України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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