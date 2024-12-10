Найвищі рейтинги суспільної довіри – в Залужного та Буданова

Результати дослідження прокоментував керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович: «Ставлення українців до "старих" політичних фігур вже давно переважно негативне – це є прямим наслідком їхньої попередньої діяльності. У суспільстві існує значний запит на нових політиків, яких українці сьогодні вбачають перш за все у військових. Дані дослідження вчергове це підтвердили. За даними різних соціологічних опитувань, найвищими рейтингами довіри стабільно користуються Валерій Залужний та Кирило Буданов».

Засновник компанії Active Group Андрій Єременко звернув увагу на те, що порівняно з даними дослідження, проведеного у жовтні, довіра до Залужного знизилася майже на 5% (з 75,9% до 71,0%). Водночас довіра до Буданова тримається майже на тому самому рівні: у жовтні вона становила 64,0%, а в грудні – 63,3%.

Велику позитивну різницю між показниками довіри та недовіри мають лише три людини – Валерій Залужний (51%) та Кирило Буданов (39,9%). У Володимира Зеленського вона майже дорівнює нулю (0,2%). Що ж стосується діячів з давньою політичною історією, то вони мають дуже високі антирейтинги та негативний баланс довіри та недовіри. У Юлії Тимошенко він становить -66,6%, в Петра Порошенка – -50,3%, у Віталія Кличка – -34,7%.

Також респондентам було поставлено запитання «За яких умов можна проводити вибори в Україні?» 20,4% опитаних вважають, що вибори необхідно проводити за будь-яких умов і якомога швидше. На думку 38,8% респондентів, вибори можливі лише після остаточної перемоги та закінчення воєнного стану. В цілому 54,3% опитаних вважають, що вибори можуть бути проведені фактично під час війни (за тих чи інших умов). Порівняно з даними попереднього дослідження суспільний запит на вибори зріс на 3,3%.

На запитання «Які органи влади слід переобрати найближчим часом?» абсолютна більшість опитаних відповіла, що це Верховна Рада (77,8%). Друге та третє місця посідають вибори місцевих рад (54,8%) та місцевих голів (50,6%). 49,2% респондентів вважають, що найближчим часом необхідно переобрати Президента України. В цілому готовність українців до виборів становить 81,1%.

«Бажання наших громадян змінити владу продовжує зростати. Не дивно, що найбільше хочуть переобрати Верховну Раду, яка продовжує демонструвати недієздатність. Симптоматичним є й показник переобрання Президента – він має чітку динаміку до зростання. Це є результатом погіршення ситуації на фронті, наростаючого соціального розшарування та проблем в економіці, відповідальність за які народ значною мірою покладає на першу особу країни. До того ж, нещодавні заяви Трампа, швидше за все, свідчать про те, що він налаштований так чи інакше зупинити гостру фазу війни. А тому вибори не за горами. І запит на них явно проглядається серед українців», – коментує ці результати виконавчий директор дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко.

Нагадаємо, 10 грудня в інформагентстві «Інтерфакс-Україна» пройшла прес-конференція за результатами соціологічного дослідження на тему «Соціально-політичні настрої українців (грудень 2024 року)». Збір даних тривав 6-8 грудня, дослідження провела соціологічна компанія Active Group на замовлення БО «Фонд досліджень майбутнього».

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