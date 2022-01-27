"Найвищий показник": у "Слузі народу" повідомили, скільки нардепів захворіло на COVID-19

"Найвищий показник": у "Слузі народу" повідомили, скільки нардепів захворіло на COVID-19

Понад 20 нардепів від "Слуги народу" нині з коронавірусом.

Серед нардепів від фракції "Слуга народу" коронавірус наразі виявлено у 23 осіб. Це найвищий показник у фракції за увесь період пандемії.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Вона уточнила, що станом на ранок 27 січня у фракції коронавірус підтвердили ще у шести народних депутатів.

"Станом на ранок 27 січня у фракції "Слуга Народу" COVID виявлено ще у 6 народних депутатів. В підсумку, станом на зараз хворіє 23 депутати. Це найвищий показник у фракції за увесь період пандемії", - написала вона.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Як повідомлялося, Верховна Рада України через велику кількість хворих йде на карантин до 15 лютого.

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