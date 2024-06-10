Найєм йде з посади голови Держагентства відновлення – яка причина

Мустафа Найєм написав заяву про звільнення з посади очільника голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. Для його остаточного звільнення рішення має ухвалити Кабінет міністрів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, причина – "системні перешкоджання".

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - написав він.

Він, зокрема зазначив про відмову прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підписати його заяву про відрядження до Берліна.

"Останнє рішення глави уряду про відміну моєї офіційної участі в Конференції з відновлення України в Берліні це підтвердило", – зазначив Найєм.

Найєм, перед звільненням, звернувся до всіх правоохоронних і контролюючих органів з проханням вжити всіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які ухвалює агентство.

За його словами, починаючи від листопада минулого року, команда Агентства нібито "почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод".

Посадовець навів кілька прикладів:

Держагентству відновлення "зрізали" бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг.

"Я розумію обмеженість ресурсів і важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться насамперед на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону на нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції".

Виникли проблеми з бюрократією. За словами чиновника, документи на оплату захисних споруд, фортифікацій чи відновлення "затверджувалися в уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів із безглуздими зауваженнями, затримувалися по кілька місяців, а деякі не погоджені досі".

Були урізані зарплати в агентствах.

"Левовій частці працівників було урізано до 68% зарплати. Уряд зробив це всупереч будь-якій логіці та здоровому глузду. І ні, у нас не було космічних зарплат – старший спеціаліст Агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз – 14", - заявив Найєм.

Нагадаємо, у МЗС розповіли, коли Валерій Залужний розпочне дипломатичну роботу в Лондоні.

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