Найжорстокіші санкції проти Кремля: сенатор Грем запропонував важливі зміни

Ліндсі Гремю / © Associated Press

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Американський законодавець Ліндсі Грем закликав Китай допомогти Києву, якщо він хоче уникнути 500-відсоткових мит, та пропонує виключити з законопроекту про санкції проти РФ країни, які підтримують Україну.

Про це американський посадовець заявив під час слухань у Сенаті щодо бюджету на 2026 рік, повідомляє The Hill .

"Багато країн все ще купують російську нафту та газ, але в менших обсягах. Деякі європейські країни все ще мають відносини з Росією, але вони дуже допомагають Україні. Тому я хочу їх звільнити від цього мита. Я кажу Китаю: якщо не хочеш мати 500-відсоткове мито, допоможи Україні", – заявив сенатор.

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Зауважимо, Грем запропонував внести зміни до законопроєкту про санкції проти РФ, щоб звільнити ті країни від 500-відсоткового мита, які допомагають Україні в обороні.

Зазначається, що це буде "плюсом" для європейських країн, які далі імпортують російський газ, але надають військову підтримку Україні, а також для інших партнерів США, які намагаються балансувати між збереженням зв’язків із Москвою та підтримкою Києва.

“Є деякі з наших союзників, які справді допомогли Україні, але на них вплине законопроєкт, вони заслужили винятки. Ті, хто допоміг Україні суттєво, отримають винятки. Іншими словами, ви стимулюватимете людей допомагати Україні”, - наголосив Грем.

Нагадаємо, спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що санкції США проти Російської Федерації вже підготовлені. Американський Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

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Раніше Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження найжорстокіших санкцій проти Кремля до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Зауважимо, американський сенатор Річард Блюменталь заявляв, що США запровадять мита у 500% на покупців російської нафти. Зокрема, для Індії, Китаю, “які купують 70% цих російських продуктів”.

Дата публікації 22:16, 30.05.25 Кількість переглядів 48 США набридло чекати і вже готують санкції проти Росії