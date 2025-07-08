Найжорстокіші санкції проти Кремля: у США озвучили нову заяву

Володимир Путін. / © Associated Press

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що Сенат просуватиме двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти країни-агресорки Росії. Йдеться про 500%-ві мита проти країн, які купують російські товари та фінансують РФ.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Очікую, що Сенат просуватиме двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дозволить запроваджувати тарифи та санкції щодо країн, що підтримують військову машину Путіна і не допомагають Україні", - наголосив Грем.

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Політик зауважує, що “дуже цінує” зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні. Втім, з його слів, “для цього потрібні партнери, які готові це зробити”.

“Україна погодилася на припинення вогню та всі прохання про зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля. Настав час додати більше інструментів до арсеналу президента Трампа, щоб припинити війну”, - заявив Ліндсі Грем.

За його словами, законопроєкт матиме пункт про президентське виключення, щоб дати Трампу максимальний вплив. Наразі, каже Грем, документ має 85 співавторів, але їхня кількість продовжує зростає.

Нагадаємо, Грем подівався на те, що вдасться домогтися запровадження санкцій проти Кремля до початку саміту "Великої сімки", який відбувся15–17 червня в Канаді. Втім, цього не сталося.

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Тим часом державний секретар США Марко Рубіо назвав справжню причину, чому Трамп проти санкцій щодо РФ. Так, з його слів, для цього не час ще. Нібито Сполучені Штати все ще хочуть мати простір для переговорів щодо мирної угоди, пояснює американський посадовець.

Зауважимо, Дональд Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до зняття обмежень із низки російських осіб. Зокрема, включно з «Темпбанком» і «Російським фінансовим альянсом».

Дата публікації 15:52, 30.06.25 Кількість переглядів 4 Євросоюз продовжив санкції проти Росії