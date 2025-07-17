Найжорстокіші санкції проти Росії: у Сенаті США повідомили, коли можуть ухвалити законопроєкти

Сенат.

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Республіканці проголосують за законопроєкт про санкції проти Росії, щойно президент США Дональд Трамп схвалить цей закон.

Про це заявив лідер більшості в американському Сенаті Джон Тун, про це повідомляє FOX News.

“Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів”, - наголосив політик.

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Двопартійний законопроєкт про санкції буде спрямований проти російської економіки та країн, які допомагають підтримувати військову машину диктатора Росії Володимира Путіна, купуючи дешеву нафту та газ.

Законопроект має 85 співавторів у Сенаті. Його розгляд було призупинено після того, як Трамп оголосив, що продаватиме зброю країнам НАТО для подальшого поширення в Україні, а також дав РФ 50-денний термін для укладання миру.

“Президент, я думаю, вирішив діяти односторонньо в цьому питанні, як щодо санкцій, так і щодо поставок зброї Україні. Тож, я думаю, він розуміє, що потрібно, щоб росіяни сіли за стіл переговорів. Ми хочемо співпрацювати з ним і бути партнерами в цьому питанні”, – пояснив Тун.

З його слів, “Трамп починає з твердження, що хоче миру у зонах конфлікту по всьому світу, але в якийсь момент мають бути важелі впливу на Росію”.

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Зауважимо, сенатори схвильовані, що "фюрер" РФ Володимир Путін виграє від ультиматуму Трампа. Вони побоюються, що він дасть Москві більше часу для отримання переваги на полі бою.

Як повідомлялося раніше, ініціатор обмежень, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив - він очікує, що Сенат США просуватиме двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти країни-агресорки. Політик зауважує, що «дуже цінує» зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні. Втім, з його слів, «для цього потрібні партнери, які готові це зробити».

Дата публікації 17:35, 15.07.25 Кількість переглядів 391 Меланія розвернула Трампа спиною до Путіна? Західна преса просто вибухнула