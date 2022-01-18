Назарбаєв вперше за час протестів у Казахстані звернувся до народу: що сказав експрезидент

Назарбаєв вперше за час протестів у Казахстані звернувся до народу: що сказав експрезидент

Раніше він публічно не коментував ситуацію в країні.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вперше від початку масових заворушень в країні виступив з відеозверненням.

Відео з'явилося на його офіційному сайті.

Назарбаєв заявив, що завоорушення в країні, до яких призвели протести проти високих цін на газ, були спрямовані на те, щоб "зруйнувати цілісність країни і підвалини держави".

"Ці події ще раз показують, що незалежність треба берегти як зіницю ока, як тендітну посудину, що вимагає особливо дбайливого поводження. Трагедія стала для всіх нас уроком. Важливо з'ясувати, хто організував всі ці погроми і вбивства. Слідство дасть відповідь на це питання", - наголосив Назарбаєв.

Він спростував інформацію про свій виїзд з країни, яка час від часу з'являлася у ЗМІ. За словами Назарбаєва, він 2019-го передав президентські повноваження Касим-Жомарту Токаєву і "від тих пір - він пенсіонер": "В даний час перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав".

Він наголосив, що протистоянь між ним і чинним главою держави немає. Мовляв, Токаєв - голова Радбезу Казахстану. До того ж незабаром очолить переобрану керівну партію Nur Otan. "Тому ніякого конфлікту або протистояння в еліті немає. Чутки на цю тему абсолютно безпідставні", - сказав Назарбаєв.

Більше того - він закликав підтримати чинного президента з його програмою реформ, яка "спрямована на підвищення добробуту народу".

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване батькові Алії Нурсултану Назарбаєву. Експрезидент жодного разу відтоді не з'являвся на люди. Втім, начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війска ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії. Від 13 січня їх вже почали виводити з країни.

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