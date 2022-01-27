Назарбаєва позбавили довічного головування у Раді безпеки Казахстану

Документ має надійти на підпис президенту.

Парламент Казахстану позбавив першого президента Нурсултана Назарбаєва низки повноважень.

Про це повідомляє Orda за результатами засідання сенату.

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Зокрема, депутати скасували поправки, які давали право Назарбаєву довічно очолювати Раду безпеки та Асамблею народу Казахстану. Згодом документ має надійти на підпис президенту. До слова, сенатори підтримали зміни у законодавстві про те, що Радбез і АНК має очолювати глава держави за своєю посадою.

Депутати також внесли ще одну правку до закону. Вони пропонують скасувати норму, згідно з якою з першим президентом потрібно було узгоджувати державну політику.

До слова, у Казахстані 28 січня відбудеться з’їзд керівної в партії Nur Otan. Під час заходу Назарбаєва можуть позбавити посади очільника політсили. Його місце посяде чинний президент Касим-Жомарт Токаєв.

Слід зауважити, що Назарбаєв пішов у відставку з посади президента 2019 року. Попри це він зберігав за собою посаду голови Ради безпеки країни. Втім, після початку протестів Токаєв оголосив усунення Назарбаєва з ціє посади. Таким чином він втратив останню посаду, де мав непредставницьку функцію.

Нагадаємо, від початку січня в Казахстані тривали буремні протести, що переросли в збройні сутички. Одним з їхніх гасел стало "Діду, йди геть", яке адресоване батькові Алії Нурсултану Назарбаєву. Експрезидент жодного разу відтоді не з'являвся на люди. Втім, начебто підтримує дії свого наступника, президента Токаєва, який для наведення ладу в країні запросив до Казахстану війска ОДКБ - з Росії, Білорусі, Киргизстану та Вірменії. 19 січня в РФ заявивили, що всі війська ОДКБ покинули країну.

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