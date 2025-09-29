ТСН у соціальних мережах

Політика
166
1 хв

НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції – експерт

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) має перевірити декларацію голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на предмет відповідності задекларованих доходів та стилю життя його сім’ї у Франції.

Так вважає політолог Олексій Голобуцький. 

«Останнім часом з’являється дедалі більше інформації про квартиру у Парижі, де живе сім’я Гетманцева. Сам депутат пояснює, що ця нерухомість належить його матері. Але якщо подивитися на задекларовані доходи та порівняти їх з витратами на проживання у Франції, виникає логічне питання – на які кошти живе його родина», – зазначив Голобуцький.

Згідно з декларацією за 2024 рік, дохід депутата становив 994,3 тис. грн (приблизно 22 тис. євро). При цьому витрати на утримання сім’ї з трьох дітей у Парижі, за оцінками експертів, можуть сягати кількох тисяч євро на місяць. Аналіз декларацій також свідчить про зростання заощаджень Гетманцева у євровому еквіваленті.

«Ця ситуація виглядає щонайменше дивною. НАЗК мало би дати відповіді, чи відповідає реальний стиль життя задекларованим доходам», – наголосив Голобуцький.

Як повідомляли ЗМІ, Гетманцев задекларував квартиру у Франції площею 143 кв. м вартістю близько 10 млн грн, у якій мешкає його родина. Нерухомість оформлена на матір народного депутата.

166
