НАЗК має перевірити декларацію Гетманцева через нерухомість у Франції – експерт

Реклама

Так вважає політолог Олексій Голобуцький.

«Останнім часом з’являється дедалі більше інформації про квартиру у Парижі, де живе сім’я Гетманцева. Сам депутат пояснює, що ця нерухомість належить його матері. Але якщо подивитися на задекларовані доходи та порівняти їх з витратами на проживання у Франції, виникає логічне питання – на які кошти живе його родина», – зазначив Голобуцький.

Згідно з декларацією за 2024 рік, дохід депутата становив 994,3 тис. грн (приблизно 22 тис. євро). При цьому витрати на утримання сім’ї з трьох дітей у Парижі, за оцінками експертів, можуть сягати кількох тисяч євро на місяць. Аналіз декларацій також свідчить про зростання заощаджень Гетманцева у євровому еквіваленті.

Реклама

«Ця ситуація виглядає щонайменше дивною. НАЗК мало би дати відповіді, чи відповідає реальний стиль життя задекларованим доходам», – наголосив Голобуцький.

Як повідомляли ЗМІ, Гетманцев задекларував квартиру у Франції площею 143 кв. м вартістю близько 10 млн грн, у якій мешкає його родина. Нерухомість оформлена на матір народного депутата.