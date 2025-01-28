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НАЗК перевіряє депутата Железняка та його дружину на предмет корупції

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НАЗК перевіряє депутата Железняка та його дружину на предмет корупції

Фото: Право на владу

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює перевірки декларацій про доходи депутата Ярослава Железняка та його дружини депутатки Ольги Коваль на предмет порушення антикорупційного законодавства.

Про це свідчать дані на сайті НАЗК.

Станом на 27 січня 2025 року перевірки їх декларацій ще за 2022 рік досі тривають.

Нагадаємо, у серпні 2023 року народний депутат Ярослав Железняк разом із дружиною, депутаткою Ольгою Коваль поселилися в квартирі в центрі Києва, вартість якої становить близько 12 мільйонів гривень. Ця квартира площею 134 квадратних метри розташована на Печерську і записана на Володимира Коваля - тестя Железняка та батька Коваль.

Згідно з офіційною декларацією, річна заробітна плата Ярослава Железняка, як народного депутата, становить приблизно 660 тисяч гривень. Вартість квартири перевищує його річний дохід у 17 разів. Те ж саме стосується і його дружини Коваль.

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