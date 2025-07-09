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ТСН у соціальних мережах

Юрій Єхануров

Юрій Єхануров

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв
Юрій Єхануров

Називали ЗСУ "дармоїдами", а РФ "братньою": Єхануров про ставлення українців до армії 15 років тому

Єхануров розповів, навіщо продавали військове озброєння і техніку, і як зробили Донбас «чистим» від військових частин.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук

Колишній прем’єр-міністр України (2005–2006), міністр оборони України (2007–2009) Юрій Єхануров розповів, чому за під час його перебування на посаді не вдалося посилити армію.

Про це він сказав в інтерв’ю Ukrainer.

Зокрема, ексголова Міноборони згадав, як розпродували техніку і озброєння.

«Парламент складав бюджет і в них, як завжди, не сходилося військовим давати гроші. Тому вони писали під 2 млрд продати техніку і озброєння. І це було написано в законі України про бюджет», — каже Єхануров.

Він заявив, що під час свого перебування на посаді міністра оборони намагався зберегти хоча б ППО.

«Ми зберігали протиповітряну оборону. Тобто Генштаб давав пропозиції, що нам для оборони країни конче потрібно і ми повинні, як кажуть, огородити це», — зазначив колишній міністр.

Єхануров стверджує, що у ті роки, коли він став міністром, весь Донбас уже був «чистий». Там майже не було військових частин.

«І так сталося, що потім (росіяни. — ред.) входили туди вільно», — пояснив він.

Також ексміністр поскаржився, що тоді українці не розуміли, яка важлива функція в армії і називали їх «дармоїдами», а Росію вважали «братньою країною».

«А потім у Криму, коли почалася грузинська епопея (російсько-грузинська війна 2008 року. — ред.), то ми вимушені були різко збільшити кількість Збройних сил Криму. І ми продемонстрували, що можна за три-чотири дні перекинути туди вдвічі більше, ніж там знаходилось… Тому що коли вони вийшли з Грузії, розвідка доповіла, що в нас небезпека над Кримом. Я підписав накази про створення в Керчі і Феодосії полків, але вони потім не були реалізовані, тому що ресурсу вже не було», — підсумував Єхануров.

Раніше Юрій Єхануров розповів, коли Путін почав готуватися до нападу на Україну.

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Дата публікації
Кількість переглядів
41
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