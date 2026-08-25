Називав «котиком» і записував розмови для НАБУ: Мудра розкрила, як її прослуховували у справі «Форест Гамп»

Ірина Мудра

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Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила в суді, що значна частина матеріалів у справі «Форест Гамп» була отримана завдяки записам людини, якій вона довіряла. Йдеться про екснардепа Максима Микитася.

Про це повідомляє ВВС із засідання Вищого антикорупційного суду.

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За словами Мудрої, 232 епізоди, які стали частиною підозри, були записані через мікрофон однієї людини.

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«Ця людина була мені близькою, я їй довіряла. Він говорив. Я слухала. Він мене записував», — сказала Мудра, маючи на увазі Микитася.

Вона також заперечила, що коли-небудь отримувала від нього 4 млн доларів, і заявила, що не розуміє, чому слова Микитася слідство нібито сприймає на віру.

Мудра також наголосила, що у приватних розмовах люди можуть говорити емоційно та необережно, але не завжди це означає намір вчинення протиправних дій.

"Я готова надати пояснення щодо кожної такої розмови", – підсумувала вона, наголосивши, що прокурори закидають їй частину фраз, які насправді їй не належать.

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У матеріалах справи звучали особисті розмови

Під час судового засідання прокурор Віталій Гречишкін зачитував численні діалоги між фігурантами справи, зокрема ймовірні розмови між Микитасем і Мудрою.

Із них випливало, що між ними могли бути близькі стосунки. Зокрема, в одному з діалогів Микитась звертався до Мудрої «котик».

Адвокати виступили проти акцентування на деталях особистого життя. Суддя Ігор Строгий також попросив прокурора утримуватися від таких подробиць.

"Прокурор обіцяв не звертати увагу на те, що стосується особистого життя, але не дотримався цього. Думаю, що акцентувати на звертанні одне до одного зайве", – сказав судді один із адвокатів Мудрої Артем Крикун-Труш.

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Що відомо про справу «Форест Гамп»

НАБУ та САП близько пів року збирали докази у межах справи «Форест Гамп». За результатами розслідування підозри оголосили 11 особам, серед яких — колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Слідство інкримінує їй одразу три статті. САП просила суд взяти Мудру під варту з альтернативою застави у 150 млн грн, тоді як захист наполягав, що потреби у запобіжному заході взагалі немає.

У підсумку ВАКС 25 серпня постановив відправити Мудру до СІЗО, але суттєво зменшив розмір застави — до 20 млн грн. Сама вона заявила, що не має можливості самостійно внести таку суму та планує звертатися по допомогу до друзів і знайомих.

Окремо Мудра заперечила, що отримувала від колишнього народного депутата Максима Микитася 4 млн доларів. За її словами, у матеріалах справи немає доказів фактичної передачі цих грошей, а є лише твердження інших фігурантів.

Микитась також проходить у справі «Форест Гамп» і ще 21 серпня був відправлений до СІЗО.

Під час розгляду запобіжного заходу за Мудру також пропонував поручитися головний рабин Києва Йонатан Бінʼямін Маркович. Він заявив, що знає її кілька років і готовий виконувати всі визначені судом обов’язки поручителя.

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