НБУ ліквідував "дочки" російських "Сбєрбанку" та "ВЕБ.РФ"

Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні, заявили в Нацбанку.

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Промінвестбанк", який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

Про це повідомили на сайті НБУ 25 лютого.

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

В НБУ нагадали, що визнана державою-агресором Росія є акціонером та власником 50,000000004427% статутного капіталу ПАТ "Сбєрбанк Росії" (Sberbank of Russia) та 100% статутного капіталу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ". Отже, їхні українські дочірні банки перебувають під опосередкованим контролем Росії та її керівництва.