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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою, а штучно спровокований розголос навпаки є тиском на інспекційну команду

Національний банк України зазначає, що перевірка Міжнародного Інвестиційного Банку, який належить Петру Порошенку, є плановою та не має жодного політичного підтексту. 

НБУ: перевірка банку Порошенка є плановою, а штучно спровокований розголос навпаки є тиском на інспекційну команду

© ТСН.ua/Юлія Желонкіна

Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний, підкресливши: «Народний депутат України Петро Порошенко опублікував пост, в якому вдався до неправдивих заяв, сформувавши інформаційну хвилю дискредитації та тиску на Національний банк. Спростовую кожне із звинувачень».

НБУ відкинув будь-які безпідставні звинувачення нібито в політичному переслідуванні опозиції.

«Виїзна перевірка АТ «МІБ» з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства була запланована на I квартал 2025 року.  За результатами перевірок у разі виявлення порушень НБУ застосовує адекватні вчиненим порушенням заходи впливу», - наголошує Нацбанк.

 Водночас предметом перевірки є діяльність саме банку, а не його клієнтів. Зокрема, щодо дотримання банком Порошенка вимог закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших нормативно-правових актів.

«НБУ не вимагає від банків запитувати додаткові документи та відомості в клієнтів під час здійснення перевірки. НБУ не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будь-яких інших суб’єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних суб’єктів регулятора. У цьому випадку йдеться виключно про банк та його діяльність як суб’єкта первинного фінансового моніторингу», - додають в установі.

Нацбанк наголошує, що під час перевірок фінансових установ діє виключно в межах своїх повноважень.

 «Станом на сьогодні перевірка АТ «МІБ» триває в плановому режимі. У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми вбачаємо тиск на роботу регулятора та, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди», - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше НБУ оштрафував банк Петра Порошенка на 20,5 млн грн за порушення законодавства. 

Раніше експерти назвали махінаціями роботу Банка із коштами Фонду Порошенка для купівлі українських ОВДП. 

Як відомо, у лютому були запроваджені санкції проти низки олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. У тому числі, до списку увійшли Петро Порошенко, Віктор Медведчук та інші. 

Зокрема, Петра Порошенка звинувачували у лобіюванні Харківських угод (ЧФ в Криму); фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з РФ (Липецька фабрика, завод "Богдан" у РФ тощо); спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
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