НБУ закликав низку держав зупинити постачання іноземної готівки до банків РФ та Білорусі

В Нацбанку сподіваються, що заради миру в Україні колеги та партнери припинять постачати готівкову іноземну валюту до банків країн-агресорок.

НБУ звернувся до послів групи G7 та керівників центробанків цих країн, європейських банків, що постачають готівкову валюту, та представників Western Union з проханням зупинити постачання до російських та білоруських банків готівкової іноземної валюти.

Про це повідомили в Нацбанку України в понеділок, 28 лютого.

"Національний банк України вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити надійне та стабільне функціонування фінансової системи нашої країни та протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Ми також вдячні колегам та друзям з усього світу за вже надану допомогу! Вірю, що заради миру в Україні наші колеги та партнери припинять постачати готівкову іноземну валюту до банків країн-агресорок", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.